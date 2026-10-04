Milorad Dodik declara victoria en elecciones de Bosnia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina (AP) — El político nacionalista serbobosnio Milorad Dodik declaró la victoria de su partido en unas elecciones en Bosnia el domingo que estuvieron marcadas por presiones económicas, la perspectiva de incorporarse a la Unión Europea y tensiones étnicas que han persistido en la pequeña nación balcánica desde su brutal conflicto de 1992-95.

Victoria de Milorad Dodik y resultados electorales

Dodik es un político firmemente prorruso que, pese a no figurar en la papeleta, ha dominado la campaña y ha avivado divisiones con una retórica separatista que ha despertado temores de una renovada inestabilidad en Bosnia.

Anteriormente presidente de la entidad de mayoría serbia conocida como la Republika Srpska, Dodik fue inhabilitado de ocupar cargos públicos tras ser condenado el año pasado por desafiar decisiones del enviado internacional que supervisa el acuerdo de paz de 1995.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con casi el 90% de los votos contabilizados, la aliada de Dodik Zeljka Cvijanovic, de la derechista Alianza de Socialdemócratas Independientes, tenía más del 55% de los votos para obtener uno de los tres escaños en la presidencia tripartita del país, superando a su rival más cercano por alrededor de 30 puntos porcentuales.

En una conferencia de prensa a última hora del domingo, Dodik declaró que su partido nacionalista también mantendría una "amplia mayoría" en la asamblea de la Republika Srpska, y atribuyó el triunfo electoral a la "magnífica victoria" del presidente estadounidense Donald Trump en 2024 y al apoyo del presidente ruso Vladímir Putin.

"Nadie debería pedirnos que cambiemos nuestra política", dijo Dodik. "No nos rendiremos, sino que seguiremos por nuestro pueblo... No puedo creer que lo hayamos arrasado así".

Participación electoral y tensiones étnicas en Bosnia

Unos 3,4 millones de votantes estaban registrados para elegir a los tres integrantes de la presidencia multiétnica del país, a los legisladores del Parlamento nacional y a los responsables de instituciones de las dos entidades del país: la Federación de Bosnia-Herzegovina, de mayoría musulmana, y la Republika Srpska, dominada por serbios.

Con más del 94% de los votos contabilizados el domingo, Darijana Filipovic, de la nacionalista Unión Democrática Croata de Bosnia y Herzegovina, mantenía una ventaja contundente para el escaño croata en la presidencia, mientras que el miembro bosníaco de la presidencia Denis Becirovic, del Partido Socialdemócrata, aventajaba a su rival más cercano, Bakir Izetbegovic, por menos de tres puntos porcentuales.

Tanto Filipovic como Becirovic declararon la victoria en sus contiendas a última hora del domingo antes de que se contabilizaran todos los votos.

La Comisión Electoral Central de Bosnia indicó que se emitieron en total 1.432.269 votos, una participación del 42% que fue alrededor de un 8% menor que en las últimas elecciones en 2022.

Bosnia tiene una compleja red de instituciones basadas en el acuerdo de paz negociado en 1995 en un esfuerzo por gestionar las divisiones étnicas entre los bosniacos musulmanes, los serbios ortodoxos y los croatas católicos que dieron origen a la guerra.

Sin embargo, Dodik ha puesto a prueba sistemáticamente esos límites, desafiando abiertamente al gobierno nacional de Bosnia en la capital, Sarajevo, y agitando para la secesión de la Republika Srpska.

El exmandatario afirmó que Bosnia "está muerta" en el mitin final de campaña de su partido, celebrado el viernes por la noche en Banja Luka, capital administrativa de la Republika Srpska.

"Es un país imposible. No tiene ningún sentido", manifestó Dodik en el acto, al que también asistió el embajador de Rusia en Bosnia y Herzegovina, Igor Khalabukov.

Tales divisiones políticas y étnicas —en las que los bosniacos, serbios y croatas del país en gran medida votan según líneas étnicas— han impedido el avance de Bosnia hacia la adhesión a la UE pese a los esfuerzos del bloque por alentar a los líderes bosnios a trabajar juntos en reformas.

El analista Dragan Bursac señaló que, aunque Dodik no aparece en la papeleta por primera vez en casi 30 años, "sigue al mando. Está en todas partes".

"Es evidente que estas medidas para apartarlo de la vida política no están funcionando, y él las está aprovechando", afirmó Bursac.

Innovaciones y dificultades en el proceso electoral

Bosnia, uno de los países más pobres de Europa, aún lucha por recuperarse décadas después de la guerra que comenzó en 1992, tras declarar su independencia de la antigua Yugoslavia liderada por serbios, y cuando los serbios étnicos tomaron las armas para forjar su propio Estado y unirse a Serbia. El conflicto mató a más de 100.000 personas y desplazó a millones.

Las heridas de la guerra del país se reavivaron recientemente por un homenaje público en Serbia y entre los serbobosnios al comandante del ejército en tiempos de guerra Ratko Mladic, quien murió a finales de agosto mientras cumplía cadena perpetua por genocidio y otros crímenes de guerra.

Los serbobosnios consideran a Mladic un héroe pese a su condena por un tribunal de la ONU por la masacre de más de 8.000 hombres y niños musulmanes en Srebrenica en 1995, y otras atrocidades.

Primera vez que Bosnia utilizó la identificación electrónica de los votantes y el escaneo de las papeletas para evitar irregularidades o la manipulación organizada del voto, que han puesto en duda la limpieza de elecciones anteriores.

El domingo por la mañana, periodistas de The Associated Press vieron múltiples centros de votación donde la votación no pudo comenzar a tiempo debido a dificultades con la nueva tecnología digital. La comisión electoral anunció a última hora del domingo que a algunos centros de votación que habían experimentado interrupciones podrán permanecer abiertos más allá del límite de las 7 de la tarde.

El domingo, algunos votantes en Banja Luka expresaron preocupación de que los nuevos sistemas digitales podrían confundir a los votantes de mayor edad. El ministerio del Interior de la Republika Srpska dijo en un comunicado que, de 1.957 centros de votación en la entidad, hubo retrasos en 201.