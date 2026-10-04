Gobierno yemení lanza ofensiva para recuperar Taiz

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El gobierno yemení reconocido internacionalmente anunció una importante operación militar contra los rebeldes hutíes mientras avanzan en las afueras de una ciudad clave.

Mientras tanto, el presidente del Parlamento iraní, que fue el principal negociador en conversaciones directas con Estados Unidos este año, dice que Washington presentó recientemente propuestas a través de un mediador, sin dar detalles. Y ataques israelíes han matado al menos a dos personas en Gaza.

Estos son las últimas noticias de Oriente Medio el domingo

Gobierno yemení anuncia gran ofensiva contra los hutíes

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rashad al-Alimi, jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial gobernante, hizo la declaración mientras los rebeldes respaldados por Irán avanzaban en las afueras de una ciudad clave del suroeste, Taiz.

Hablando desde Arabia Saudí, indicó que la operación busca "recuperar los territorios restantes" controlados por los hutíes, que realizaron su mayor toma de territorio en años el mes pasado cuando se apoderaron de la costa del mar Rojo de Yemen y del estrecho de Bab el-Mandeb.

Al-Alimi pidió a la comunidad internacional que brinde apoyo a su gobierno respaldado por Arabia Saudí.

Los hutíes han lanzado una importante ofensiva en los últimos días contra las fuerzas gubernamentales y sus aliados en las afueras de Taiz, interrumpiendo una carretera principal que conecta la ciudad con la ciudad portuaria de Adén, sede del gobierno de al-Alimi. Los rebeldes han sitiado Taiz durante más de una década.

Antes, los hutíes informaron que ataques aéreos alcanzaron la capital, Saná, durante la noche, sin dar detalles. El ejército yemení, respaldado por Riad, se atribuyó los lanzamientos, diciendo que apuntaron a "objetivos vitales" en Saná, así como en la provincia norteña de Saada, en la frontera con Arabia Saudí.

La escalada entre Arabia Saudí y los hutíes ha reavivado la guerra civil de Yemen tras un alto el fuego de cuatro años.

EEUU ha entregado propuestas, dice Irán

Estados Unidos presentó recientemente propuestas a través de un mediador, declaró el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, en una sesión abierta de esa instancia aunque no dio detalles.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo la semana pasada que rechazó la última oferta de paz de Irán porque no es lo suficientemente buena. Qalibaf, el principal negociador en las conversaciones directas con Estados Unidos, señaló que los estadounidenses "dicen algo diferente en los medios".

"La era de demorar las cosas y dictar demandas unilaterales ha terminado", apuntó Qalibaf. Las siete condiciones de Irán para reabrir plenamente el estrecho de Ormuz se mantienen, agregó.

Por separado, el ministro de Exteriores Abbas Araghchi dijo a embajadores y encargados de negocios de misiones extranjeras en Teherán que "si buscan vías diplomáticas, seguimos listos para alcanzar una solución justa y honorable a través de la diplomacia para poner fin a esta guerra". Pero advirtió que cualquier confrontación militar renovada traería una respuesta más fuerte.

Araghchi también rechazó una afirmación de Estados Unidos de que la delegación iraní había sido expulsada del país norteamericano días después de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Irán propuso un acuerdo a Washington que fue rechazado. Dijo que Irán había regresado de acuerdo con un calendario previamente acordado.

Renuncia ministro de Petróleo de Irán, según medios estatales

El ministro de Petróleo de Irán renunció y el presidente Masoud Pezeshkian aceptó su renuncia, informó la televisión estatal. Pezeshkian nombró a Hamid Bovard como ministro de Petróleo interino tras la renuncia de Mohsen Paknejad.

La razón de la renuncia no estaba clara. Se produjo mientras las exportaciones de petróleo de Irán enfrentan una intensa presión por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y un bloqueo naval.

El exportar petróleo es una fuente crucial de ingresos para Irán. Teherán ha exigido que Washington levante las sanciones sobre sus ventas de petróleo y ponga fin al bloqueo como parte de las negociaciones sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

Ataque israelí mata a una persona en el centro de Gaza, según trabajadores de salud

Un ataque israelí contra un vehículo civil en la Franja de Gaza mató a un palestino e hirió al menos a otras 11 personas, según funcionarios de salud del Hospital de los Mártires de Al Aqsa, adonde fueron trasladadas las víctimas. El ejército de Israel afirmó que en el operativo apuntó contra un miliciano de Hamás conocido.

Más tarde, una agencia de ayuda turca, la Asociación Deniz Feneri, dijo que uno de sus voluntarios murió en un asalto israelí en Gaza. El ejército de Israel sostuvo que "eliminó" a un miliciano de Hamás al que describió como el director del grupo de ayuda.

Palestinos en Gaza han informado de un aumento de los disparos israelíes y de los ataques aéreos en todo el enclave durante el último mes. Israel sostiene que apunta a Hamás y a otros milicianos que representan una amenaza y en respuesta a violaciones de la tregua.

Los asaltos israelíes han matado al menos a 1.445 palestinos en Gaza desde que se alcanzó un alto el fuego con el grupo miliciano Hamás hace casi un año, según el Ministerio de Salud del territorio. Sus cifras son consideradas, por lo general, fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. No ofrece un desglose entre civiles y milicianos. Siete soldados israelíes han muerto en Gaza desde la tregua.

Un petrolero es atacado en el estrecho de Ormuz, según el ejército británico

Un proyectil alcanzó a un petrolero en el estrecho de Ormuz y dañó su sala de máquinas, informó el centro británico Operaciones de Comercio Marítimo.

No quedó claro quién lanzó el ataque, ni cuándo se llevó a cabo. El centro indicó que, según reportes, la tripulación estaba a salvo.

El monitor, en un informe separado, indicó que tres petroleros fueron alcanzados el sábado mientras transitaban el estrecho, señalando que los lanzamientos continúan en el lado omaní del estrecho. Ahí es donde el ejército de Estados Unidos ha estado guiando a los buques.

En general, el tráfico de buques en el estrecho ha mejorado pero sigue por debajo de los niveles previos a la guerra, al igual que los envíos de productos energéticos, aunque Irán ha perdido su control casi total sobre esta vía marítima crucial debido a los esfuerzos de la Armada de Estados Unidos. Eso, junto con diversos oleoductos, ha permitido a los países del golfo Pérsico restablecer las exportaciones de petróleo a niveles cercanos a los previos a la guerra.

Hutíes afirman haber atacado instalaciones petroleras saudíes

El portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, expresó que los rebeldes dispararon misiles y drones contra instalaciones petroleras saudíes.

En una declaración pregrabada, Saree afirmó haber apuntado a instalaciones de la empresa petrolera estatal saudí Aramco, en la capital, Riad, y en el área de Kurais, que alberga una enorme instalación a 150 kilómetros (90 millas) al sureste de Riad.

No dijo cuándo ocurrió, no proporcionó más detalles ni ofreció pruebas que respaldaran su afirmación. El sábado se produjo un incendio en una refinería de Aramco, sin que se dieran detalles sobre la causa.