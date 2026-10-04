Gonçalo Ramos impulsa victoria de Portugal ante Noruega en Liga de Naciones

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Gonçalo Ramos está ayudando a Portugal a olvidarse por completo de Cristiano Ronaldo, mientras que Grecia frustró a Jürgen Klopp y a Alemania en la Liga de Naciones.

Gonçalo Ramos impulsa a Portugal en la Liga de Naciones

Ramos impulsó la victoria 2-1 de Portugal sobre Noruega el domingo para mantener a su equipo con paso perfecto en el Grupo A4, con cuatro triunfos en cuatro partidos, suficientes para asegurar su lugar en los cuartos de final.

Ronaldo participó en el partido inaugural de Portugal en la Liga de Naciones, en el que fue sustituido por Ramos en una victoria 1-0 sobre Gales, y no ha vuelto a jugar desde entonces. El veterano dejó la concentración después de ver el segundo partido desde el banquillo de suplentes —una victoria 2-1 en Noruega— y Portugal no mostró efectos negativos por su salida, con un triunfo 4-2 en Dinamarca y la más reciente victoria 2-1 sobre Noruega.

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Kristoffer Ajer abrió el marcador el domingo con una brillante media volea al ángulo lejano desde el borde del área, tras controlar el tiro libre de Martin Ødegaard para preparar el remate a los 36 minutos.

Un João Cancelo que parecía inspirado respondió de manera similar en el otro extremo dos minutos después.

Ramos anotó el gol del triunfo a quemarropa en el 79, tras una jugada en la que participaron Vitinha y João Félix, y Portugal resistió la expulsión tardía de Francisco Conceição, quien vio su segunda tarjeta amarilla.

Erling Haaland no logró marcar por segundo partido consecutivo y fue sustituido en el minuto 67. Tiene 65 goles en 59 apariciones.

Un penalti tardío de Rasmus Højlund fue suficiente para que Dinamarca venciera 1-0 a Gales en el otro partido del grupo.

Los daneses son segundos en el Grupo A4 tras dos victorias, mientras que Gales y Noruega tienen una victoria cada uno.

Grecia frena a Alemania en partido sin goles

Grecia, que celebró su primera victoria sobre Alemania la semana pasada, estuvo cerca de repetir la hazaña. El equipo de Ivan Jovanovic mantuvo al de Klopp en un empate 0-0 en Tesalónica.

Alemania dominó con más posesión, más pases y más ocasiones de gol, pero ninguno de los dos equipos pudo anotar.

Klopp intentó revitalizar su ataque con Nick Woltemade y la estrella de Colonia Said El Mala por Jonathan Burkardt y Lennart Karl durante la última media hora, pero Georgios Masouras tuvo la mejor oportunidad al final para los locales.

De los cuatro partidos de Klopp al mando, Alemania sólo ha ganado uno.

Joshua Zirkzee condujo a Países Bajos a una victoria 2-1 en casa sobre Serbia en el otro partido del Grupo A2.

Países Bajos y Grecia tienen ocho puntos, seguidos por Alemania con cinco y Serbia sin ninguno.

Irlanda e Israel empatan en partido marcado por protestas

Ambos equipos llevaron brazaletes negros mientras Irlanda e Israel empataron 1-1 en un partido de mal ambiente en Backa Topola, Serbia.

Los jugadores de Irlanda volvieron a inclinar la cabeza durante la interpretación del himno nacional de Israel, tal como lo habían hecho en su primer partido la semana pasada para protestar por las acciones de Israel en Gaza. La Asociación de Fútbol de Irlanda resistió la presión para boicotear ambos partidos, dejando a los jugadores cargar con la peor parte en casa, donde la gente siente una fuerte afinidad con los palestinos. Los jugadores irlandeses finalmente realizaron una votación para cumplir con los compromisos.

Los jugadores de Israel llevaron brazaletes negros por los muertos en los ataques liderados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Kosovo y Austria empataron 1-1 en el otro partido del Grupo B3.

Además, Azerbaiyán derrotó a Lituania 1-0, y Malta disfrutó de una victoria 1-0 sobre Andorra.