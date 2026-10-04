Irlanda protesta partido contra Israel en Serbia con brazaletes

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BACKA TOPOLA, Serbia (AP) — Los jugadores de Irlanda volvieron a llevar brazaletes negros y a inclinar la cabeza mientras sonó el himno nacional israelí el domingo para protestar por las acciones de Israel en Gaza antes de que los equipos empataran 1-1 en su tenso segundo partido de la Liga de Naciones.

Irlanda protesta partido Israel Liga de Naciones

Los jugadores israelíes también llevaron brazaletes negros en memoria de las personas asesinadas en los ataques contra Israel encabezados por Hamás el 7 de octubre de 2023. El capitán de Israel, Dor Peretz, tenía "7.10" escrito en su brazalete.

El portero irlandés Caoimhín Kelleher asumió como capitán en lugar de Dara O´Shea —quien estuvo fuera para estar con su esposa por el nacimiento de su hijo— y evitó de forma deliberada estrechar la mano del capitán de Israel, Dor Peretz, pese a completar la formalidad habitual previa al partido con el árbitro y uno de sus asistentes.

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Kelleher repitió las acciones de O´Shea antes del primer partido en Debrecen, Hungría la semana pasada, cuando O´Shea declinó darle la mano al capitán de Israel, Manor Solomon. Irlanda terminó ganando ese encuentro 3-0 gracias a tres goles en la primera mitad.

Solomon fue relegado al banquillo para el partido del domingo en Backa Topola, Serbia. El delantero israelí Sayed Abu Farchi regresó a la convocatoria tras cumplir una suspensión tras su expulsión después de su celebración de gol durante la derrota de Israel 3-1 ante Austria el 25 de septiembre. No jugó.

Finn Azaz, cuya madre tiene ascendencia israelí, tampoco jugó y se mantuvo entre los suplentes irlandeses.

El penal de Troy Parrott en el minuto 39, tras una falta de Peretz sobre Jimmy Dunne, le dio a Irlanda una ventaja de 1-0 al descanso. Se produjo un desacuerdo en la banda mientras los jugadores se dirigían fuera del campo.

FAI boicot partidos Israel UEFA

Peretz levantó la parte trasera de su camiseta por encima del cuello antes de que comenzara la segunda mitad, aparentemente para enfatizar su bandera de Israel, e igualó desde corta distancia dos minutos después de que se reanudara el juego.

El suplente Omri Gandelman y Oscar Gloukh estrellaron ambos el balón en el poste derecho para Israel en la segunda mitad, cuando el árbitro Juan Martínez Munuera estuvo atento a que los ánimos se caldearan tras algunas entradas fuertes.

El partido del domingo inicialmente debía disputarse en Dublín, pero la Asociación de Fútbol de Irlanda trasladó el encuentro a una sede neutral por "razones operativas" en junio, tras llamados generalizados a un boicot. La FAI indicó que el partido se jugaría sin aficionados presentes.

Esto se produjo después de que la propia FAI presentara una moción el noviembre anterior en la que pedía a la UEFA que prohibiera a Israel participar en competiciones de clubes e internacionales.

Presión sobre los jugadores

Todos los jugadores irlandeses habían estado bajo presión en su país, donde la afinidad con los palestinos es fuerte, para boicotear el segundo partido contra Israel, aunque enfrentaron la mayor presión antes del primer encuentro.

"Sentí que esa presión crecía día a día y ahora está llegando casi a un límite de ruptura", dijo en ese momento el entrenador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson.

En última instancia, solo el portero suplente Gavin Bazuno decidió ausentarse de ambos partidos polémicos, y señaló en un comunicado que era su "creencia personal que matar a personas inocentes está mal".

Más de 160 deportistas irlandeses habían firmado una carta abierta instando a la FAI a reconsiderar su decisión de seguir adelante con los dos partidos.

Antes de la salida hacia Hungría, hubo manifestantes fuera del hotel del equipo en Dublín que pedían a los jugadores boicotear los partidos. El sindicato SIPTU exhibió un enorme cartel en el centro de Dublín junto al río Liffey pidiendo a los jugadores que "¡Vayan con su conciencia!" y "No jueguen con genocidio" junto a una imagen de un balón salpicado de sangre.

El exentrenador de Irlanda Brian Kerr dijo que la FAI había "perdido el respeto del pueblo irlandés" por seguir adelante con los partidos.

Pero la FAI resistió los llamados, argumentando que el equipo podría recibir sanciones severas por parte de la UEFA. Irlanda es coanfitriona del Campeonato Europeo de 2028 con Inglaterra, Gales y Escocia.

Tensa antesala

Manifestantes lanzaron pelotas de tenis con banderas palestinas al campo durante el empate 2-2 de Irlanda con Austria el jueves, cuando un hombre con una bandera palestina también intentó más tarde correr hacia el terreno de juego.

Un periodista israelí afirmó el sábado durante la conferencia de prensa previa al partido que los jugadores irlandeses habían llamado "monos" a los israelíes durante el encuentro de la semana pasada, lo que provocó una reprimenda inmediata del responsable de comunicaciones irlandés, Kieran Crowley, quien sostuvo que era "una mentira" y dio por terminada la conferencia de prensa.

Los jugadores solo decidieron seguir adelante con los partidos tras una jornada dramática en Debrecen antes del primer encuentro, cuando tanto la conferencia de prensa como el entrenamiento se retrasaron durante horas mientras deliberaban. Según se informó, votaron 14-8 a favor de continuar después de la retirada de Bazuno esa mañana.

La emisora nacional irlandesa RTÉ solo estaba ofreciendo una cobertura reducida de ambos partidos vs. Israel para cumplir con obligaciones contractuales. No hubo presentación en estudio, comentarios en la señal internacional ni análisis. RTÉ dijo que no estaba aceptando publicidad ni patrocinio en torno a ninguno de los dos partidos.

RTÉ también anunció recientemente que Irlanda boicoteará el Festival de la Canción de Eurovisión por segundo año debido a la participación de Israel.