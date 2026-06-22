Francia y España, bajo una ola de calor
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París, Fra.- Francia lidia temperaturas sofocantes, por lo que canceló el servicio de trenes, conciertos y eventos deportivos y tomando medidas enérgicas contra el consumo de alcohol en público, ante una excepcional ola de calor se extendía por partes de Europa.
Casi un tercio de Francia está bajo alerta roja por calor y las temperaturas alcanzaron los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) en algunas zonas, en un país donde el aire acondicionado no es muy común. El pronóstico para el lunes es aún más caluroso.
La torre Eiffel y otros lugares de París instalaron estaciones de nebulización para refrescar a las multitudes. Los turistas en Roma se sumergían en las fuentes.
España inició el verano con gran parte del país en alerta debido a temperaturas que se espera que ronden los 40 ºC (104 ºF), incluso en el interior del País Vasco, una región norteña que normalmente registra temperaturas más frescas.
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Las autoridades han suspendido las actividades deportivas y culturales al aire libre en la región.
En Italia, las autoridades ampliaron los avisos por calor —conocidos en el país como "banderas rojas"— a ocho ciudades el domingo, en el norte y el centro del país. Las temperaturas allí se sitúan mayormente en los 30 y tantos grados Celsius.
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