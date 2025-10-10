Putin admite el derribo de avión azerbaiyano

Moscú, Rusia.- El presidente ruso Vladímir Putin reconoció que las defensas aéreas de Rusia fueron responsables de derribar un avión de pasajeros azerbaiyano en diciembre, lo que provocó la muerte de 38 personas, en su primera admisión de culpa por el desplome en un esfuerzo por aliviar las tensiones entre los vecinos.

Putin indicó que los misiles disparados por las defensas aéreas rusas para atacar un dron ucraniano explotaron cerca del avión de Azerbaiyán Airlines que volaba desde Bakú cuando se preparaba para aterrizar en Grozni, la capital regional de la república rusa de Chechenia, el 25 de diciembre de 2024. Los drones ucranianos han atacado regularmente en el interior de Rusia.

Durante una reunión con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev, Putin se comprometió a castigar a los responsables del derribo del avión.

Las autoridades azerbaiyanas dijeron que el avión Embraer 190 fue alcanzado accidentalmente por fuego ruso y luego intentó aterrizar en el oeste de Kazajistán, donde se estrelló, causando la muerte de 38 de las 67 personas a bordo.

Días después de la caída, Putin se disculpó con Aliev por lo que llamó un “incidente trágico”, pero no llegó a reconocer la responsabilidad. Aliev, por su parte, criticó a Moscú para intentar “silenciar” el hecho.

La controversia sobre el derribo ha agitado las previamente cálidas relaciones entre Moscú y Bakú. Sus relaciones se desestabilizaron aún más por la muerte de azerbaiyanos étnicos detenidos por la policía en una ciudad rusa en junio y una serie de arrestos de rusos en Azerbaiyán.

“Obviamente, la parte rusa hará todo lo posible para proporcionar compensación y dar una evaluación legal a las acciones de todos los funcionarios responsables”, añadió.