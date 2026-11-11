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Funeral de Estado a víctimas de choque

Por AP

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Funeral de Estado a víctimas de choque
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      TOLEDO, España.- Familiares de las 69 personas que murieron en la colisión de dos trenes de alta velocidad en España asistieron a un funeral de Estado el martes junto con la realeza española, casi dos semanas después del accidente.

      La ceremonia se realizó en la imponente catedral de Toledo, del siglo XIII, en el centro de España.

      La colisión ocurrió el 28 de octubre, cuando un tren de alta velocidad se estrelló contra otro que estaba detenido en la línea Madrid-Sevilla cerca de Urda, a unos 140 kilómetros (87 millas) al sur de la capital española.

      Fue la segunda colisión mortal este año en la extensa red ferroviaria de alta velocidad de España, lo que hizo añicos la confianza de los españoles en el sistema de transporte, considerado uno de los mayores logros del país.

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      Bajo una presión creciente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, renunció la semana pasada. A su dimisión le siguió la de Luis Pedro Marco, quien estaba al frente del operador del sistema ferroviario nacional, Adif.

      España tendrá elecciones generales el 29 de noviembre, donde el presidente progresista Pedro Sánchez busca la reelección.

      Sánchez no asistió al servicio funerario del martes.

      Una escultura de Cristo del siglo XVI fue trasladada desde Urda a la catedral de Toledo.

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