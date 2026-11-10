Mayor accidente de tráfico en Bulgaria deja 12 muertos
Además, hay 50 heridos de casi noventa vehículos involucrados, según han informado las autoridades locales
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Al menos doce personas han muerto este martes y cincuenta han resultado heridas, muchas de gravedad, en el mayor accidente de tráfico nunca producido en Bulgaria, en el que estuvieron involucrados casi noventa vehículos, según han informado las autoridades locales.
La investigación preliminar ha determinado que el origen del accidente estuvo en un camión que transportaba grano que se quedó parado por motivos aún no aclarados en un carril de la autopista que une Sofía con Burgas, la cuarta ciudad del país, en medio de una densa niebla que redujo la visibilidad a 10 metros.
Un microbus impactó contra el camión, lo que originó una cadena de choques en la que acabaron involucrados 86 vehículos, tanto turismos como de transporte.
Según las imágenes grabadas por varios testigos, muchos de los vehículos volcaron y algunos llegaron a incendiarse.
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Los bomberos siguen tratando de rescatar a personas atrapadas en vehículos siniestrados, según las últimas informaciones.
El choque se produjo en la autopista de Tracia, a unos 290 kilómetros al este de Sofía.
El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, ha declarado el luto nacional para mañana y, una vez concluida su reunión hoy con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, suspendió su agenda de trabajo y se desplazó al lugar del siniestro.
El Gobierno ha desplegado dos aviones militares para colaborar en el traslado de heridos a los hospitales.
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