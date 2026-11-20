Rescata Cruz Roja cuerpo de hombre que cayó a pozo
Las labores concluyeron a las 3:00 horas, cuando el equipo emprendió el retorno a su base
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Durante la madrugada, integrantes del Equipo de Rescate Vertical de Cruz Roja Mexicana, Delegación de Matehuala, participaron en las labores de búsqueda y rescate en un pozo de basura ubicado en la comunidad de Santa Ana, Nuevo León, aproximadamente a 60 kilómetros de Matehuala.
El servicio inició a las 19:30 horas del jueves, luego del reporte de la desaparición de un hombre.
Tras varias horas de trabajo, alrededor de la 1:25 de la madrugada fue localizado su cuerpo en el interior del pozo, informó la Cruz Roja.
Las labores concluyeron a las 3:00 horas, cuando el equipo emprendió el retorno a su base.
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"Reconocemos el compromiso, la preparación y la disposición de nuestros elementos, quienes respondieron a este servicio durante varias horas y en condiciones complejas. Expresamos nuestras condolencias y respeto a los familiares de la persona involucrada", dijo la corporación.
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