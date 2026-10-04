México enfrentará a Chile en California tras derrota ante EU

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana disputará su cuarto y último partido de esta Fecha FIFA el próximo martes 6 de octubre en punto de las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Selección Mexicana partido Chile 6 octubre

El Tricolor enfrentará a Chile en el United Airlines Field at the Los Angeles Memorial Coliseum de California, donde Rafa Márquez buscará su primera victoria como seleccionador.

Después de haber sido humillado (3-0) por Estados Unidos en Glendale, el Káiser y su grupo de futbolistas intentarán derrotar a La Roja.

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La derrota con la Selección de las Barras y las Estrellas y los empates con Colombia y Perú hacen que México tenga la obligación de obtener el triunfo.

Sobre todo, de que deje buenas sensaciones con su funcionamiento, ya que en los tres partidos ha quedado a deber.

Lo único rescatable ha sido que contra los Cafeteros y la Bicolor no bajó los brazos a pesar de ir perdiendo y logró rescatar el empate.

Errores y consecuencias en partidos previos

Sin embargo, ante la escuadra de Mauricio Pochettino, la Selección Mexicana no fue capaz de reaccionar y se comió tres anotaciones, una en el primer tiempo y dos en el segundo.

Los graves errores de Raúl Rangel y Santiago Giménez provocaron que el Tricolor se llevara una derrota más que dolorosa contra el equipo estadounidense.

Además, la expulsión de Mateo Chávez en la recta final del cotejo hizo que fuera todavía más complicado buscar mínimo el empate.

El haberse equivocado en ambas áreas provocó que México perdiera su tercer juego en la era de Rafa Márquez.

Ahora, la duda será qué jugadores elegirá el nuevo timonel tricolor para enfrentar a Chile el próximo martes.

Al igual que con Colombia, el Káiser de Michoacán podría utilizar un equipo alternativo.

Cabe resaltar que el cuarto partido amistoso del equipo mexicano será transmitido, en nuestro país, a través de las pantallas de Canal 5, Azteca 7, ViX Premium, Claro Sports (YouTube) y Amazon Prime Video.