Grecia: 22 migrantes mueren en embarcaciones rumbo a Creta

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ATENAS (AP) — Al menos 22 personas murieron al intentar llegar a Grecia desde el norte de África en los últimos tres días. Las autoridades griegas recuperaron 13 cuerpos de un bote que transportaba migrantes al sur de Creta el lunes y otros ocho en otra embarcación durante el fin de semana.

Más de 180 personas fueron rescatadas el lunes por la mañana de otros tres botes que cruzaban el mar Mediterráneo desde el norte de África hacia Creta luego que fueran avistados por la agencia fronteriza de la Unión Europea, Frontex. Fueron los casos más reciente dentro de lo que ha sido un flujo constante de embarcaciones desde Libia hacia Grecia, un cruce que se ha convertido en una de las principales rutas migratorias hacia Europa.

"El aumento de llegadas a lo largo de la ruta del este de Libia a Creta este año, junto con brechas en la capacidad de búsqueda y rescate, está incrementando las preocupaciones humanitarias sobre los riesgos que enfrentan las personas que realizan el viaje", señaló la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM).

En el incidente del lunes, la Guardia Costera explicó que un buque de carga con bandera marroquí que pasaba por la zona recogió a 18 personas del bote en el que se encontraron 13 cuerpos —los de 12 hombres y una mujer. Más tarde se confirmó la muerte de una de las personas rescatadas en un centro de salud en Creta, y otras tres —un hombre, una mujer y un menor— fueron trasladadas a un hospital en la isla.

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Por el momento no hay más información disponible sobre la identidad o nacionalidad de quienes iban a bordo ni sobre qué había causado las muertes de las 14 personas. El bote fue localizado a unos 28 kilómetros (15 millas náuticas, o 18 millas) al sur de la isla griega de Creta a primera hora del lunes.

En un incidente separado, la Guardia Costera informó que 28 ciudadanos sudaneses fueron rescatados durante la noche del sábado luego que su embarcación tuviera problemas con mal tiempo a unos 11 kilómetros (6 millas náuticas, o 7 millas) al sur de Creta. Se recuperaron ocho cuerpos y se reportó la desaparición de dos personas.

Grecia se encuentra en una de las rutas más utilizadas por personas que huyen de conflictos y pobreza en Oriente Medio, África y Asia y que se dirigen a Europa. En los últimos meses, miles han emprendido la peligrosa travesía marítima desde el norte de África, por lo general desde Libia hacia Creta. Otros realizan el cruce mucho más corto, pero a menudo igual de peligroso, desde la costa turca hacia islas griegas cercanas en el mar Egeo, con frecuencia en botes inflables que no cumplen las condiciones para la ruta u otras embarcaciones pequeñas.

El mes pasado, 12 personas, incluido un bebé, murieron cuando las dos embarcaciones en que viajaban desde Turquía hacia las islas de Lesbos y Samos volcaron.

Frontex señaló en octubre que el Mediterráneo oriental era la ruta más transitada para los migrantes que intentaban entrar en la UE de 27 países, aunque los cruces irregulares de fronteras hacia el bloque habían bajado en un tercio en lo que va de año.

La agencia indicó que se registraron alrededor de 31.800 cruces en los primeros tres trimestres de 2026, una caída del 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El corredor de Libia a Creta fue el tramo más transitado de la ruta, por delante de las islas del Egeo oriental y la frontera terrestre con Turquía.