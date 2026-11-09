Michal Oksinski muere tras ataque que dejó seis muertos en Cracovia

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CRACOVIA, Polonia (AP) — El hombre armado de 24 años que mató a seis personas e hirió a otras 15 el sábado en una plaza de una ciudad polaca murió en el hospital el lunes, informó la policía.

El agresor, que vestía ropa de estilo militar y un chaleco antibalas, condujo hasta la plaza principal en el casco antiguo de Cracovia el sábado y abrió fuego. La plaza es un importante destino turístico en la segunda ciudad más grande del país. Entre los muertos y heridos había varios extranjeros.

El hombre, Michal Oksinski, murió a las 4:30 de la madrugada, indicaron las autoridades. Había permanecido en estado crítico desde el ataque y se había sometido a varias operaciones.

Las autoridades también encontraron los cuerpos de su hermana, su madre y su padre en la casa familiar en Ostrowiec Swietokrzyski, a unos 150 kilómetros (93 millas) al noreste de Cracovia. Probablemente murieron por heridas de bala.

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Autoridades investigan el motivo

El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, reveló el sábado que Oksinski tenía opiniones "muy radicales" y "ultranacionalistas".

"Ante todo estamos investigando si fue inspirado por alguien o si alguien lo ayudó", dijo Eryk Stasielak, de la delegación de Cracovia de la fiscalía nacional, a The Associated Press. "Hemos asegurado sus dispositivos electrónicos e intentaremos abrirlos y acceder a los contenidos".

Stasielak dijo que las autoridades siguen investigando los motivos del agresor y que era demasiado pronto para sacar conclusiones.

La portavoz del Ministerio del Interior, Karolina Galecka, indicó que las autoridades estaban examinando el significado de numerosos símbolos y parches cosidos en la ropa de Oksinski o encontrados en su casa.

Los fiscales informaron que encontraron una bandera amarilla con una serpiente negra, conocida como la bandera de Gadsden, colgada en un muro de la habitación del agresor. La bandera se originó durante la Revolución estadounidense y más tarde fue adoptada por el movimiento Tea Party en Estados Unidos.

Las autoridades afirmaron que creían que Oksinski mató a su familia, posiblemente cuando dormían, antes de dirigirse a Cracovia.

Se encontraron siete armas en la casa familiar, lo que eleva el total recuperado a 11, de acuerdo con los fiscales. Cuatro, incluidas dos fusiles semiautomáticos AR-15, fueron hallados en poder de Oksinski o en su auto en Cracovia. Durante el ataque se dispararon decenas, si no cientos, de tiros, agregaron.

Oksinski y su padre tenían permisos de armas. Había entrenado en un club de tiro local, el cual aclaró en un comunicado que "nunca fue entrenado en nuestro club en las áreas de tiro dinámico, táctico o de combate".

El mundo enfrenta amenazas de agresores solitarios

Los tiroteos masivos son poco comunes en Polonia. Sin embargo, a mediados de octubre se registraron tres ataques en escuelas en la provincia central de Mazovia en el transcurso de cuatro días, dejando una persona muerta y muchos heridos, incluidos niños. Los agresores usaron cuchillos u objetos punzantes y se reportó que algunos estaban interesados en la extrema derecha.

El primer ministro polaco Donald Tusk dijo que los ataques escolares fueron avivados por la "glorificación de la violencia" en línea. Agregó que los incidentes podrían estar asociados con la "violencia nihilista", un término utilizado por las autoridades para describir actos de violencia impulsados por una visión del mundo nihilista y la misantropía más que por objetivos políticos específicos.

El equipo y las armas de estilo militar de Oksinski eran similares a los de otros "actores solitarios de extrema derecha" que cometen ataques en Europa y el mundo, afirmó Kacper Rekawek, investigador principal del Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo en La Haya, Holanda.

"Hemos tenido intentos antes, pero ahora podemos decir que este tipo de ataques se han vuelto exitosos en Polonia", dijo Rekawek.

Rekawek añadió que incluso sin un vínculo explícito entre el ataque de Cracovia y los incidentes de violencia escolar, podrían verse como parte de "una serie".

Tomasz Safjanski, un experto en seguridad, comentó al diario Rzeczpospolita que Polonia había experimentado su primer caso de un "tirador activo" y que el perpetrador era polaco, incluso cuando las autoridades siguen enfocadas casi exclusivamente en amenazas externas como la guerra híbrida de Rusia.

"Estamos fallando en abordar la radicalización de los jóvenes", lamentó. "Al centrarse en un enemigo externo, el Estado pasa por alto la amenaza que está creciendo dentro de nuestras escuelas, nuestros vecindarios y en línea".

Policías "heroicos" evitaron más víctimas

Un video publicado en redes sociales mostró a un policía disparando repetidamente contra Oksinski cuando éste yacía en la calle. Desde entonces, una imagen del agente herido arrodillado junto al agresor se ha vuelto viral en Polonia.

"Los policías de alto rango Jakub Kulik y Artur Moranski son verdaderos héroes", escribió Tusk en X. "Muy probablemente salvaron la vida de muchos seres humanos, sin tener en cuenta el riesgo de perder sus propias vidas. Su estado es grave, pero están bajo muy buen cuidado. Toda Polonia cruza los dedos por ustedes".

Los dos agentes estaban patrullando la zona cuando fueron llamados a intervenir. La policía realizó el primer disparo en cerca de tres minutos después de recibir el reporte inicial. Los agentes persiguieron al agresor y le dispararon con sus armas de servicio mientras él disparaba un fusil semiautomático. Kulik siguió disparando incluso después que le hirieran. Ambos policías resultaron gravemente heridos.

Kulik, de 24 años, se encuentra en estado crítico, lo que ha llevado a las autoridades a emitir un llamado urgente para donaciones de sangre. Una recaudación de fondos para los policías y sus familias ha reunido hasta ahora más de 6 millones de zlotys (1,5 millones de dólares).

El alcalde de Cracovia anunció que ambos policías serán nombrados ciudadanos honorarios de la ciudad.

Dos cirujanos que casualmente estaban cerca durante el ataque ayudaron a salvar la vida de los agentes.

"Él se ocupó del policía que sometió al agresor porque realmente necesitaba ayuda urgente", declaró el cirujano Michal Pedziwiatr, de Cracovia, sobre su colega Mateusz Wierdak. "Sin protección, sin guantes, simplemente se centró en el agente, deteniendo el sangrado en su pecho. Esto probablemente le salvó la vida".

Dos artistas talentosas entre las víctimas

Izabela Wozna, una pintora de 53 años y madre de cuatro, murió en el ataque. Había inaugurado una exposición de su obra en Cracovia el viernes por la noche.

La Academia de Bellas Artes de Cracovia confirmó que Magdalena Oksinska —la hermana del sospechoso— había sido una de sus estudiantes de tercer año. Añadió que la hermana de un empleado también había recibido dos disparos.

"Nada volverá a ser como antes. El delicado tejido de nuestra comunidad académica fue dolorosamente herido", señaló la academia en un comunicado el domingo.

"Magdalena Oksinska, de 21 años, una persona queer, era una pintora, fotógrafa, poeta y escritora absolutamente talentosa", escribió el arquitecto Pavko Krajka en una publicación en redes sociales acompañada de imágenes de sus coloridas pinturas.

"Su muerte es una gran pérdida para la cultura de Cracovia, polaca, europea y queer", añadió.