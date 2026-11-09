Papa León reúne 2,5 millones en misa y visita hogar de discapacidad

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BUENOS AIRES, Argentina (AP) — El papa León XIV visitó el lunes un hogar para personas con discapacidad y les dijo que eran una bendición, no una carga, al renovar su llamado para que Argentina cuide a sus personas más vulnerables en un simbólico reproche a las medidas de austeridad del presidente Javier Milei.

Antes de congregar a un estimado de 2,5 millones de personas en su primera misa en Argentina, León realizó una peregrinación al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, al sur de Buenos Aires. Fundada por un sacerdote italiano en 1935, la institución alberga a más de 400 personas con discapacidad en sus 50 hectáreas.

El centro, conocido como la "ciudad de la caridad", se ha visto duramente golpeado por las medidas de austeridad de Milei, que han afectado gravemente la atención sanitaria y los servicios sociales. Milei ha aplicado su emblemática motosierra a programas de terapias especializadas que durante décadas han sido un salvavidas para muchas de las casi 5 millones de personas con discapacidad en Argentina, al congelar pagos y desmantelar una red de contención vital.

Algunos residentes y empleados lloraron cuando León llegó el lunes y abrazó a personas en sillas de ruedas. Les dijo que sus vidas eran una bendición, no una carga para la sociedad.

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"Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida", dijo León en la capilla del centro.

"El progreso de una nación también se mide por cómo acoge a todas las personas con discapacidad y necesidades particulares", añadió.

El Congreso de Argentina anuló el veto de Milei el año pasado para aprobar una ley que incrementa el financiamiento para la atención de la discapacidad. Pero su administración se ha resistido a implementarla, al alegar preocupaciones de que socavaría el equilibrio fiscal que tanto le ha costado conseguir. Hogares de cuidado como el Cottolengo aún tienen pendientes pagos por cientos de miles de dólares.

La visita de León ocurre días antes de que el Senado deba considerar una legislación que reservaría dinero para prestaciones por discapacidad en el presupuesto del próximo año. Milei se opone a la medida.

Dadas las circunstancias, fue profundamente significativo que León eligiera iniciar su visita a Argentina reuniéndose con los huéspedes del Cottolengo, señaló Kuyen Rolón Rey, voluntaria del centro de asistencia. "Elegir un lugar tan pequeño, pero grande si se mide con amor, nos hace muy felices", señaló Rolón.

La presión y la atención mediática en torno a la visita papal dieron resultado, al menos parcialmente, señaló Fernando Montero, quien supervisa los servicios de discapacidad del hogar. Hace poco más de una semana, el gobierno pagó al Cottolengo unos 828 millones de pesos (aproximadamente 535.000 dólares) para medicamentos, pañales y alimentos, cubriendo alrededor de cuatro meses en el hogar, dijo.

La primera misa papal en casi 40 años

La visita dio inicio a un día ajetreado para León, en el que el papa estadounidense, al cumplir el legado inconcluso del papa argentino Francisco, está enfatizando la doctrina social católica que llama a poner a los más débiles y vulnerables en el centro de la política económica.

Para muchos argentinos, sin embargo, el momento más destacado del día fue la misa al mediodía que congregó a 2,5 millones de personas, la mayor asistencia litúrgica de León hasta la fecha. Aquí mismo se realizó la última misa papal de Argentina, celebrada por San Juan Pablo II hace casi 40 años.

Miles llegaron a medianoche para asegurarse un buen lugar para la primera misa de León en Argentina. Comenzó bajo cielos azules en un día declarado feriado nacional para permitir que la gente asistiera y aliviar el tráfico habitual de desplazamientos alrededor del sitio central.

En los asientos VIP estaban, entre otros, Milei y su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

En su homilía, León dijo que las familias argentinas enfrentan situaciones de desempleo, violencia y adicciones, pero siguen siendo el cimiento de la sociedad.

"No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época", señaló.

Isabel Martín, de 73 años, acudió con su grupo parroquial desde San Andrés Avelino. Contó que estaba rezando para que León "toque el corazón" de Milei, cuyos recortes del gasto también han golpeado con fuerza a los jubilados.

Martín comentó que el papa fue muy específico en su mensaje de ayer al llegar a Argentina. Según ella, los más débiles no pueden ser quienes carguen con el peso del ajuste, especialmente los jubilados pobres.

La pensión mínima en Argentina es de aproximadamente 300 dólares, casi una cuarta parte de lo que una persona mayor necesita para cubrir medicamentos, vivienda y alimentos.

El mensaje de León también estaba resonando entre los argentinos más jóvenes, quienes han mostrado la caída más pronunciada en la práctica católica de cualquier grupo etario. Margarita Lanús celebró sus 16 años el lunes mientras esperaba la misa de León, compartiendo una torta en la acera con su numerosa familia.

"Me gusta mucho que dice las cosas como son, va directo al grano", afirmó.

Un mensaje sobre una economía que sirve

Tras su llegada el domingo y con Milei a su lado, León citó el frecuente estribillo de Francisco de que el dinero debe servir y no gobernar: "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", dijo León en su primer discurso en Argentina.

Se espera que León repita el mensaje más tarde el lunes cuando se reúna con líderes empresariales, representantes sindicales y dirigentes de movimientos populares en la Universidad Católica Argentina.

Entre los invitados hay fabricantes nacionales golpeados por las importaciones baratas desde que Milei eliminó barreras comerciales de larga data, y miembros de la mayor confederación sindical de Argentina, quienes llevaron sus preocupaciones por la pérdida de empleos y la caída de los salarios al Vaticano en septiembre.

Desde que Milei asumió el cargo a fines de 2023, su agenda de austeridad lo ha convertido en un ícono de la reacción conservadora global contra el establishment liberal. Al igual que sus aliados en la administración del presidente estadounidense Donald Trump, el gobierno de Milei ha presentado los recortes a los programas de discapacidad como parte de un proceso de reforma destinado a eliminar el fraude y el despilfarro en la burocracia federal.

La administración de Milei desestimó cualquier sugerencia de un reproche en los comentarios de León. Cuando se le preguntó si el papa había criticado al gobierno, el jefe de Gabinete Diego Santilli rechazó la idea y señaló: "No, es lo que estamos haciendo".

Los líderes de la oposición, en cambio, escucharon a un papa que le exigía cuentas a Milei, aunque algunos tuvieron cuidado de no convertirlo en una pelea política.

"Yo no lo quiero poner en clave de discordia ni de disputa", dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el funcionario electo más poderoso de la oposición peronista de izquierda, quien dio la bienvenida al papa al Cottolengo. "Que lo escuchen, los que tenían los oídos tapados, que lo escuchen".