¿Cuándo y a qué hora ver la Superluna de Castor?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El calendario astronómico presenta uno de los eventos celestes más destacados del año. La luna llena del mes de noviembre coincide con posición orbital de menor distancia relativa con la tierra (perigeo), dando lugar al fenómeno conocido popularmente como Superluna del castor.

El satélite natural ofrece una apariencia sutilmente más brillante y de mayor tamaño angular a simple vista, proporcionando condiciones ideales para la observación nocturna y la astrofotografía.

Según el Observatorio Astronómico Nacional de la UNAM, el sitio de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Luna alcanzará la fase completa de iluminación exactamente el martes 24 de noviembre a las 18:02, momento en el que el satélite emerge en el horizonte oriental.

El Instituto Nacional de Astrofísica, óptica y Electrónica (NAOE) señala que no se requiere el uso de telescopio ni filtros especiales para apreciar el evento celeste.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, los especialistas sugieren buscar sitios alejados de la contaminación lumínica urbana y con baja nubosidad. La ilusión óptica del tamaño magnificado del satélite se percibe con mayor claridad durante los minutos posteriores a su salida por el este.

De acuerdo con las tradiciones recogidas por el Old Farmer's Almanac y diversos estudios etnoastronómicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), las tribus nativas del norte del continente americano asignaban nombres a las lunas llenas para identificar las etapas clave del ciclo natural.

Noviembre marcaba la época en la que los castores preparaban sus madrigueras para el invierno y cuando las comunidades colocaban trampas antes de que las fuentes de agua se congelaran, asegurando pieles abrigadas para la temporada de frío.