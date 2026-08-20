Esperan hasta dos horas para reactivar líneas telefónicas (video)
Esto, luego de que se venció el plazo para el registro de celulares cuyo último número es cero
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Largas filas de usuarios de telefonía móvil se han dado cita en las distintas empresas telefónicas en busca de reactivar su línea que ya ha sido deshabilitada.
Lo anterior, luego de que venció el plazo para el registro obligatorio de números de celulares cuyo último dígito es cero.
En entrevistas para Pulso, comentan que han tenido que soportar el sol por más de dos horas, como es el caso del Centro de Atención a Clientes de Plaza de Armas.
VIDEO: LARGAS FILAS EN TELCEL DEL CENTRO
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Esperan hasta dos horas para reactivar líneas telefónicas (video)
Esto, luego de que se venció el plazo para el registro de celulares cuyo último número es cero
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