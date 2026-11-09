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Guardia costera de Grecia recupera 13 cuerpos en Creta

La guardia costera localizó tres embarcaciones con más de 180 migrantes en ruta desde Libia hacia Creta, principal corredor migratorio.

Por AP

Noviembre 09, 2026 08:48 a.m.
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Guardia costera de Grecia recupera 13 cuerpos en Creta
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      ATENAS (AP) — Las autoridades griegas recuperaron 13 cuerpos de una embarcación que transportaba migrantes y que fue hallada navegando al sur de la isla de Creta a primera hora del lunes, y más tarde indicaron que una de las 18 personas rescatadas del mismo barco había muerto en un centro de salud en Creta, señaló la guardia costera.

      Guardia costera Grecia rescata migrantes y recupera cuerpos

      En un primer momento no había más información disponible sobre la identidad o nacionalidad de quienes iban a bordo ni sobre qué había causado las muertes de las 14 personas.

      En otros incidentes, la guardia costera dijo que más de 180 personas fueron encontradas en otras tres embarcaciones que se dirigían a través del mar Mediterráneo desde el norte de África hacia Creta el lunes por la mañana, dentro de lo que ha sido un flujo constante de embarcaciones desde Libia hacia Grecia. El cruce se ha convertido en una de las principales rutas migratorias hacia Europa.

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      La embarcación con fallecidos a bordo fue localizada unas 15 millas náuticas —unos 28 kilómetros o 18 millas— al sur de la isla de Creta a primera hora del lunes. La guardia costera dijo inicialmente que había recuperado 12 cuerpos de la embarcación, mientras que un buque de carga con bandera marroquí que pasaba por la zona rescató a las otras 18 personas a bordo. Todos fueron trasladados a Creta, indicó.

      Ruta migratoria desde Libia hacia Creta mantiene flujo constante

      La guardia costera revisó posteriormente la cifra de cuerpos recuperados a 13. Indicó que cuatro de las 18 personas rescatadas fueron trasladadas a centros de salud locales en Creta, incluida una que ya estaba inconsciente cuando llegó una ambulancia. El centro de salud confirmó posteriormente que esa persona había muerto, señaló la guardia costera.

      También se encontraron otras tres embarcaciones navegando al sur de Creta: una con unas 47 personas, otra con unas 40 a bordo y una tercera con alrededor de 100 personas a bordo. Las tres fueron avistadas por aeronaves o drones de la agencia fronteriza de la Unión Europea, Frontex. La guardia costera indicó que quienes iban a bordo de las tres embarcaciones serían trasladados a Creta.

      Grecia se encuentra en una de las rutas más utilizadas por personas que huyen de conflictos y pobreza en Oriente Medio, África y Asia y que se dirigen a Europa. En los últimos meses, miles han emprendido la peligrosa travesía marítima desde el norte de África, por lo general desde Libia hacia Creta. Otros realizan el cruce mucho más corto, pero a menudo igual de peligroso, desde la costa turca hacia islas griegas cercanas en el mar Egeo, con frecuencia en botes inflables que no cumplen las condiciones para la ruta u otras embarcaciones pequeñas.

      El mes pasado, 12 personas, incluido un bebé, murieron cuando las dos embarcaciones en las que viajaban desde Turquía hacia las islas de Lesbos y Samos volcaron.

      Frontex dijo en octubre que el Mediterráneo oriental era la ruta más transitada para los migrantes que intentaban entrar en la UE de 27 países, aunque los cruces irregulares de fronteras hacia el bloque habían bajado en un tercio en lo que va de año.

      La agencia indicó que se registraron alrededor de 31.800 cruces en los primeros tres trimestres de 2026, una caída del 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El corredor de Libia a Creta fue el tramo más transitado de la ruta, por delante de las islas del Egeo oriental y la frontera terrestre con Turquía.

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