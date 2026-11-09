Papa visita centro para discapacitados Pequeño Cottolengo Don Orione

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BUENOS AIRES (AP) — En su segundo día en Argentina, el papa visita el Pequeño Cottolengo Don Orione, un centro de asistencia para discapacitados donde mantendrá un encuentro con su personal y quienes están allí acogidos.

Papa Francisco y su mensaje de inclusión en Argentina

Luego celebrará una misa ante el Monumento de los Españoles en Buenos Aires, se encontrará con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y mantendrá sendos encuentros con comunidades religiosas y el episcopado argentino.

A continuación los últimos acontecimientos del día:

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Recuerdo del papa Francisco

Una imagen de Francisco, el papa argentino que nunca volvió a su tierra, generó el primer golpe emotivo en una multitud que aguarda por la llegada de su sucesor para celebrar una misa en el Monumento a los Españoles.

Cuando por las pantallas gigantes se reprodujo un video de los hitos del papado de Francisco y se escuchó su ya legendaria frase "Hagan lío", sus compatriotas lo aplaudieron y corearon su nombre.

"Yo creo personalmente que fue mejor que no viniera porque de alguna manera Francisco tenía una relación también política con el país y eso implicaba gente que estuviera a favor, gente que estuviera en contra", dijo Santiago Videla, de 65 años, en referencia a la afinidad que se le atribuía a Francisco con sectores de centroizquierda.

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Mensaje por los excluidos

El ama de casa Susana Beatriz Duarte fue una de las fieles que quisieron ver al papa a su llegada al Pequeño Cottolengo Don Orione situado a unos 28 kilómetros al sur de la capital argentina.

La mujer, que estaba a las puertas del predio donde se encuentra la institución, destacó a The Associated Press la importancia de que Robert Prevost se encontrara en "un distrito olvidado, una parte del país que está olvidada". Señaló que el principal mensaje de la visita del papa a Argentina es "que haya respeto entre hermanos" para lograr una mayor unión.

"El papa trae un mensaje y espero que sea escuchado", agregó Duarte, sobre "la gente excluida" por las políticas de ajuste que aplica el gobierno argentino para evitar el déficit fiscal. "Ellos necesitan ser tenidos en cuenta", agregó.

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Que el ajuste no golpee a los más débiles

Isabel Martín, de 73 años, sostiene globos de helio en forma de corazón para mantener unido a su grupo parroquial de San Andrés Avelino entre la multitud que espera al papa en el Monumento a los Españoles y reza para que el papa "toque el corazón del presidente" Javier Milei.

"El papa fue muy claro en su mensaje de ayer. Los más débiles no pueden ser quienes carguen con el peso del ajuste, especialmente los pobres jubilados. Si alguien puede hacer que él reconsidere su postura, es el papa", señaló.

En Argentina la jubilación mínima es de aproximadamente 300 dólares, una cifra cuatro veces menor de lo que una persona mayor necesita para cubrir los gastos de medicamentos, vivienda y alimentación.

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Impacto y desafíos del Pequeño Cottolengo Don Orione

El progreso se mide por su capacidad de inclusión

Tras escuchar el testimonio de dos mujeres discapacitadas que han pasado toda su vida en el Pequeño Cottolengo Don Orione y la canción "La llave" entonada por el cantautor argentino Abel Pintos, el papa se dirigió a los presentes en la capilla del centro asistencial y destacó "la noble labor que realizan aquí cada día, con tanto cariño, esfuerzo y dedicación".

Y a quienes está allí alojados les dijo que "sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida. El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".

Esta institución se vio especialmente afectada por las políticas de ajuste que implementó el presidente argentino Javier Milei tras su llegada al poder. El plan de austeridad provocó la falta de actualización de aranceles y demoras en los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. En marzo de este año, el Pequeño Cottolengo Don Orione denunció que atraviesa una situación de extrema gravedad económica que pone en riesgo la continuidad de sus servicios.

Finalmente, León XIV expresó su deseo de que "Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión".

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Testimonios de lucha y caridad

El papa visitó la capilla donde desde 2000 reposa el relicario con el corazón del sacerdote italiano Luis Orione, fundador del centro de asistencia para discapacitados en 1935. Allí escuchó emocionado los testimonios de dos de sus residentes.

Sentada en una silla de ruedas, Norma Donato, que vive en la institución hace 44 años desde que tenía 14, contó que su madre murió cuando ella era muy niña y después de que su padre volvió a casarse empezó a sentir que en esa nueva familia "yo era la que sobraba, la que complicaba las cosas".

Donato señaló que luego de que se le manifestó una artritis reumatoidea, tuvo sus primeras internaciones por salud y su madrastra logró que la internaran. "Así empecé a pasar por distintas instituciones, de un lado a otro, sin encontrar en ninguna un verdadero lugar, hasta que finalmente llegué al Cottolengo Don Orione". Allí, según aseguró, empezó a sentir algo que pertenecía a algún lado. "Ellos me aceptan como soy, me abrazan, me besan... encontré en el Cottolengo una gran familia".

El papa obsequió un rosario a Donato y le dio otro a Marta Torres, una residente que nació con una discapacidad, tras lo cual fue abandonada por su madre. Después de escuchar su historia y cómo en el Cottolengo Don Orione había encontrado refugio, el papa le dijo "su vida es un milagro de Dios".

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Festejar el cumpleaños junto a León XIV

En momentos en que los jóvenes se han convertido en el segmento de la población argentina que muestra un mayor declive en la práctica del catolicismo, Margarita Lanús celebró su cumpleaños 16 con un pastel y rodeada de su numerosa familia mientras aguardaban por la llegada León XIV.

"Estoy muy agradecida de que pueda verlo, siempre fue un sueño para mí y más celebrarlo hoy acá con él", dijo la adolescente. Su familia colocó un mantel a cuadros rojos y blancos sobre el asfalto para un picnic con dulces y galletitas cerca del Monumento a los Españoles de Buenos Aires donde más tarde el papa dará una misa.

De la figura papal, Lanús destacó que "me gusta mucho que dice las cosas como son, va directo al grano" y espera que su visita ayude "a unirnos más y hacernos más fuertes en la fe". Apenas 4 de cada 10 jóvenes se reconoce como católico, según un estudio del Observatorio de las creencias de la Universidad de Buenos Aires.

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Recepción y recorrido del papa en el Pequeño Cottolengo Don Orione

El papa llega a centro de asistencia y saluda a sus residentes

Entre el fervor de miles de personas congregadas, el papa recorrió en su papamóvil un buen trecho del predio donde se encuentra el Pequeño Cottolengo Don Orione, un centro de asistencia para discapacitados.

Los fieles vitorearon al pontífice mientras ondeaban banderas con los colores blanco y amarillo que representan al Vaticano y coreaban "Viva el papa". León los saludaba con una amplia sonrisa.

Este centro residencial situado en la localidad de Claypole, al sur de Buenos Aires, es el más grande de la Obra Don Orione en Argentina y acoge a 415 personas con discapacidad.

Tras bajarse del papamóvil en las inmediaciones del centro asistencial, León XIV comenzó a tender la mano a decenas de niños y adultos que residen en el lugar, muchos de los cuales se emocionaron hasta las lágrimas. El papa bendijo rosarios, recibió pequeños obsequios y entabló breves conversaciones con varios de ellos. Algunos empleados del centro también se acercaron a saludarlo.

Previamente fue recibido por las autoridades de la provincia de Buenos Aires y de la Iglesia católica.

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Fieles esperan al papa en las cercanías del Pequeño Cottolengo Don Orione

Durante la madrugada del lunes cientos de fieles se acercaron a las cercanías del centro residencial más grande de la Obra Don Orione en Argentina, donde residen 415 personas con discapacidad. El centro, situado en la localidad de Claypole —unos 25 kilómetros al sur de Buenos Aires— abrió sus puertas en 1936 tras la visita un año antes del italiano Luis Orione quien inspirado por el sacerdote de su país José Benito Cottolengo trajo a Argentina la idea de crear casas para recibir a personas con discapacidad.

El centro recrea un ambiente familiar, con equipos interdisciplinarios de terapistas, psicólogos y asistentes, entre otros profesionales.

Lidera una red regional de 14 pequeños de estos centros en Argentina, Uruguay y Paraguay, donde 1.300 personas con discapacidad encuentran hogar y atención integral. Esa labor se enmarca en la misión global de la Obra Don Orione, presente en 34 países para promover el servicio, la dignidad y la inclusión.