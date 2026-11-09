Robert Pattinson y Harry Styles compiten por ser nuevo James Bond
Harry Styles está en conversaciones para el papel, aunque no ha hecho pruebas formales.
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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El esmoquin, los martinis y las misiones de alto riesgo son parte de la vida de James Bond, el agente secreto que durante décadas ha conquistado la pantalla grande. Ahora, que Daniel Craig ha cedido el puesto, la pregunta es quién tomará su lugar y dos nombres se han sumado a la lista: Robert Pattinson y Harry Styles.
Robert Pattinson y sus pruebas para James Bond
De acuerdo con "The Hollywood Reporter", Pattinson ya habría realizado pruebas de cámara para interpretar al 007 en su nueva cinta.
Según el medio estadounidense el interés por el protagonista de "Crepúsculo" responde a su trayectoria en películas de alto presupuesto, su experiencia en franquicias exitosas y su cercanía con el próximo director de Bond, Denis Villeneuve con quien trabajó en "Dune: Parte tres".
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Harry Styles en conversaciones para el papel
Por su parte, "Variety" confirmó que el cantante británico estuvo en conversaciones con la producción y, aunque no hizo pruebas, lo están considerando para el papel.
Y es que, además de su faceta como estrella pop, Styles también tiene una trayectoria en la pantalla grande. Debutó en 2017 con la "Dunkerque" y protagonizó "No te preocupes querida" y "Mi policía".
Sin embargo, los acercamientos de ambos actores no habrían llegado al mismo punto. Hasta ahora, ninguno tiene asegurado el personaje y tampoco se ha revelado el nombre del nuevo espía.
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