Empresas del clan Taddei usaban prestanombres en Ciudad de México

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- Las siete empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, señalados por obtener contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos de organismos locales electorales desde la época de los 90, a través de fraudes en contratación de materiales, operaban con prestanombres.

Una revisión hecha por EL UNIVERSAL a las operaciones que en el Registro Público de Comercio reportan estas empresas permitió identificar que todas ellas operan con prestanombres o socios que, incluso, han sido revelados en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Poderes legales y cesión de acciones en empresas del clan Taddei

Se trata de las compañías Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora Grupo Selati y Formas Finas Fernando Fernández.

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Aunque en el registro digital de comercio de la Ciudad de México no es posible ver el acta constitutiva de Cajas Graf, de acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fue constituida por Salvador Luis Morett y Alejandra Ortiz González en julio de 1993.

En diciembre de 2021 se dio un poder total y se cedieron acciones a favor de Raymundo Francisco Hernández Casillas, hermano de José Alfredo Hernández Casillas, ligado a Guadalupe Taddei a través de videos dados a conocer por Latinus, donde se les observa repartirse porcentajes de moches que otorgan otros contratistas al ganar licitaciones en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ese poder y esas acciones que Víctor Hugo Aguilar Macalpin, entonces representante legal de Cajas Graf, cedió a Raymundo Francisco Hernández Casillas, se firmaron en la Notaría 185 del Estado de México, cuyo titular es Marcelo Rosseto Armida. La notaría está ubicada en Lomas de Tecamachalco, municipio de Naucalpan.

Otra empresa que utilizó prestanombres para después ceder acciones y poderes, incluso a funcionarios del INE ligados a la trama del clan Taddei, fue el Corporativo Zeg, constituida en diciembre de 2015 en la Notaría 181 de la Ciudad de México, a cargo de Miguel Soberón Mainero, con domicilio en Santa Fe.

Corporativo Zeg fue constituida por Alejandro Olaya Ortiz y Omar Salvador López Sánchez, pero en 2017 otorgó un poder total a Raymundo Francisco Hernández para todas sus operaciones financieras y representaciones legales, por ejemplo, para representarlo al frente de contratos y licitaciones firmados con organismos públicos locales.

Ese poder se firmó también en la Notaría 181, de Miguel Soberón Mainero. Fue hasta 2024, siete años después de haber otorgado los derechos de su representación, que Raymundo Francisco Hernández Casillas solicitó, ante otro notario, darse de baja como representante legal de Corporativo Zeg.

De acuerdo con la fe registrada por el notario 105 del Estado de México, Conrado Zuckermann Ponce, también ubicado en Naucalpan, Raymundo Hernández Casillas "nunca tuvo conocimiento del poder otorgado a su favor por la sociedad denominada Corporativo Zeg".

Funcionarios del INE vinculados a empresas del clan Taddei

En 2023, Corporativo Zeg registró operaciones poco comunes, como el alta de más de cinco representantes legales el mismo día y el mismo mes: 1 de junio. Hubo otro factor irregular, al menos dos de esos cinco estaban relacionados directamente con el INE.

Se trata de Jesús Octavio García González, quien se desempeñó como director ejecutivo de Administración del instituto con Guadalupe Taddei; y Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, quien fuera director de Coordinación y Análisis durante la presidencia de Lorenzo Córdova.

Ambos están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por los actos de corrupción que llevaron a cabo con el material electoral del INE y los OPLE. Esas altas, que se dieron todas juntas el 1 de junio de 2023, se registraron en la Notaría 224 de la Ciudad de México, a cargo de Jesús Torres Gómez, con domicilio en Tlalpan.

En la Notaría 181 de la Ciudad de México, de Miguel Soberón Mainero, también se constituyó la empresa Comercializadora JVLY en noviembre de 2015, teniendo de socios fundadores a Jorge Viana Pimentel y Luz María Yáñez Pimentel.

En 2018 y 2021 se cedieron los poderes para que Tatiana Patricia Hernández Velázquez —presuntamente hija de José Alfredo Hernández Casillas y Patricia Velázquez Sánchez, de acuerdo con los datos de la Secretaría Anticorrupción— y Fernando Fernández Parra fueran representantes legales de la empresa.

Tatiana Hernández Velázquez también aparece como una de las apoderadas legales que se dieron de alta tanto en Cajas Graf como en Corporativo Zeg, al igual que Raymundo Hernández Velázquez, quien sería su hermano.

Ambos también son parte de los representantes legales de Seriplast de México.

Seriplast de México fue constituida en septiembre de 2008 en la Notaría 14 de Tonalá, Chiapas, a cargo entonces de Noé Díaz González. Sus socios fundadores fueron Cristian Josué Hermosilla Contreras, Israel Sánchez Aguirre y Patricia Velázquez Sánchez, esposa de José Alfredo Hernández Casillas.

Posteriormente, en 2013, en la Notaría 11 de la Ciudad de México, a cargo de Carlos Alejandro Durán Loera, se dieron de alta a más socios y representantes legales de Seriplast de México, como Raymundo Francisco Hernández Casillas y los hijos de José Alfredo con Patricia, Raymundo y Tatiana.

Las empresas Formas Finas y Materiales, así como Formas Finas Fernando Fernández fungieron también dentro del entramado inicial de corrupción que generaron los hermanos Hernández Casillas; sin embargo, pertenecen desde su constitución a la familia Carranza Sordo y Fernández Parra, respectivamente.

Sólo Formas Finas y Materiales otorgó en su momento un poder de representación a Raymundo Hernández Casillas y tanto Cajas Graf como Comercializadora JVLY otorgó un poder a Fernando Fernández Parra, hermano de Gerardo Fernández Parra, uno de los constituyentes de la empresa Formas Finas Fernando Fernández.

El dato

* En 2023, Corporativo Zeg registró operaciones poco comunes, como el alta de más de 5 representantes legales el mismo día y el mismo mes.

* 2,740 millones de pesos obtuvieron las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas de organismos locales electorales.