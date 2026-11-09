Sheikh Hasina solicita pasaporte para regresar a Bangladesh tras exilio

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DACA, Bangladesh (AP) — La ex primera ministra de Bangladesh Sheikh Hasina solicitó un nuevo pasaporte el lunes para facilitar su regreso del exilio, dos años después de que fuera derrocada en un alzamiento masivo.

Sheikh Hasina solicita documentos para regresar a Bangladesh

El gobierno ha buscado su extradición desde India y anteriormente desestimó las sugerencias de que necesitara nuevos documentos de identificación para regresar a casa.

Hasina dice que quiere regresar a Bangladesh en diciembre a cualquier costo, a pesar de haber sido condenada a muerte por la represión mortal de su gobierno contra los manifestantes.

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"Si la muerte es mi destino, prefiero morir en el suelo de mi propio país, entre mi propia gente", dijo a The Associated Press la semana pasada.

En una carta vista por la AP que fue enviada por correo electrónico a la misión diplomática de Bangladesh en Nueva Delhi, un abogado de Hasina instó al principal diplomático a tomar las medidas necesarias para proporcionarle un pasaporte y una tarjeta nacional de identidad.

La carta, enviada por el bufete de abogados Matrix Chambers con sede en Londres, pidió a la misión que la solicitud se tramitara "con celeridad" sobre la base de la nacionalidad bangladesí de Hasina y de conformidad con las "obligaciones derivadas de instrumentos internacionales de derechos humanos".

"Este es un paso significativo hacia su regreso a casa. Tras haberle sido revocados sus documentos por el régimen anterior, Su Excelencia espera recuperar sus derechos fundamentales como ciudadana bangladesí y recibir los documentos necesarios", dijo a la AP Abu Obaidha Arin, un asistente de Hasina.

"Está decidida a regresar a Bangladesh para diciembre, y sin duda regresará a casa", añadió.

Gobierno de Bangladesh revisa solicitud y pide extradición

El ministro del Interior Salahuddin Ahmed indicó que los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia estaban examinando el asunto, incluido si existía alguna base legal para las solicitudes y si Hasina tenía derecho legal a solicitar los documentos, reportó el diario New Age, que se publica en inglés desde Daca.

El viceministro de Asuntos Exteriores, Humaiun Kobir, afirmó el jueves que Bangladesh quiere que Hasina sea entregada en virtud de un tratado de extradición con India, país que se ha negado a entregarla.

"Queremos que Hasina sea entregada. Será entregada. Es una terrorista. Es una fugitiva. Hay un tratado de extradición vigente entre Bangladesh e India", declaró a los periodistas en Daca.

Militares de Bangladesh llevaron a Hasina a India luego que protestas lideradas por estudiantes la obligaran a dejar el poder el 5 de agosto de 2024. Un tribunal especial la condenó a muerte en 2025 por crímenes contra la humanidad, al dictaminar que era responsable de ordenar la represión, que dejó cientos de muertos y miles de heridos.

Naciones Unidas han dicho que casi 1.400 personas murieron. Hasina niega haber cometido irregularidades. También ha rechazado el veredicto del tribunal y ha impugnado la legitimidad del juicio.

Un gobierno interino, encabezado por el laureado con el Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, dirigió Bangladesh tras la destitución de Hasina y celebró unas elecciones en febrero en que se prohibió la participación del partido Liga Awami de Hasina.

Tarique Rahman, hijo de una antigua archirrival de Hasina, llegó al poder con una victoria aplastante.