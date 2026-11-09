Rubén García Jr se corona campeón Nascar México 2026 en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Con el cielo pintado de naranja y ante los ojos de las leyendas que han corrido en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Rubén García Jr. se coronó por sexta ocasión en la NASCAR México.

Detalles de la carrera decisiva

Terminar en segundo lugar fue suficiente para el número 88 de la escudería Canel's, quien con este resultado encontró el título que ahora lo convierte en inmortal.

El ganador de la carrera fue Julio Rejón, seguido del seis veces campeón, mientras que el tercer puesto fue para Alex de Alba, el exmonarca de la categoría.

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El título se le fue de las manos a Xavi Razo, quien, al arrancar en la pole position, sumado a su diferencia de puntos, lucía como el hombre indicado para quedarse con el campeonato.

Terminar en el podio era suficiente para el hombre de Tame Racing, pero el desenlace de la carrera fue distinto y lo alejó de la corona que tanta ilusión le hacía.

Incidentes y desarrollo de la competencia

Con solo tres vueltas de carrera salió la primera bandera amarilla, pero después de ese incidente se corrió con normalidad hasta la número 60, cuando llegó el stage.

En ese punto, Rejón lideraba, Irwin Vences estaba en segundo lugar y el tercer puesto era de Rubén.

A partir de ese momento, la carrera se tornó compleja. Sobre todo por lo que sucedió en la vuelta 71, cuando se registró un duro choque que involucró a tres autos de la parte media de la parrilla, la más compacta.

Completar las 150 vueltas lucía complejo porque se corrieron seis bajo bandera amarilla, para que después se registrara otro incidente que obligara a mantener la velocidad a raya.

Rubén García regresó a la punta de la clasificación por un par de momentos, ya que Rejón atacó para colocarse en el liderato de la parrilla.

Con el cierre cerrándose y un par de gotas cayendo en el asfalto del circuito, la carrera iba a finalizar por tiempo y no por las vueltas pactadas.

Restaban alrededor de 10 minutos para conocer si Rubén se coronaba o si Razo respondía y entraba a los primeros tres lugares.

Al final, el número 88 se mantuvo firme dentro del top 3 e incluso soltó el liderato cuando la carrera estaba por finalizar; evitó la pelea para priorizar la corona.