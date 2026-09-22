"Guerra no ha terminado"
Irán advierte a Estados Unidos sobre escalada de la violencia
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Teherán, Irán.- La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió el lunes que "cambiará la geografía de la guerra" si Estados Unidos intensifica el conflicto.
Por su parte, el ejército británico afirma que un "proyectil desconocido" impactó contra un petrolero al ingresar al estrecho de Ormuz e hirió a dos tripulantes.
Hossein Mohebbi, un portavoz de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, dijo el lunes que "la guerra no ha terminado" y advirtió que Irán cambiará sus armas, tácticas militares y objetivos si el conflicto con Estados Unidos se intensifica.
"Sin duda cambiaremos la geografía de la guerra", afirmó Mohebbi en una declaración difundida por los medios estatales iraníes. "Sin duda incorporaremos nuevas armas con nuevas capacidades a la batalla". Dijo que la Guardia se había preparado para una guerra a largo plazo.
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"Nuestros objetivos ya no necesariamente serán los mismos que antes", advirtió, según la Radiodifusión de la República Islámica de Irán, y agregó que Irán tiene objetivos que aún no han sido atacados.
El centro británico de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) informó que un petrolero fue alcanzado por un "proyectil desconocido" cuando se dirigía hacia el estrecho de Ormuz. Dos miembros de la tripulación sufrieron heridas leves.
Teherán ha afirmado que controla gran parte del estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero. En tiempos de paz, por Ormuz pasaban cada día unos 20 millones de barriles, aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.
Algunos petroleros vuelven a atravesar el estrecho, pero el tráfico está muy por debajo de lo que fue en el pasado.
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