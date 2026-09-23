Guterres alerta por "fractura global"

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Naciones Unidas.- El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó del riesgo de que se produzca una "gran fractura global" y el mundo se divida en dos bloques enfrentados con sistemas económicos, tecnológicos y de seguridad independientes, e instó a las potencias a evitar los enfrentamientos y apostar por la cooperación.

En su discurso de apertura de la Asamblea General de la ONU, lamentó que las fracturas de los países enemistados se estén ensanchando y amenacen con convertirse en "un abismo".

El diplomático portugués señaló que el mundo se dirige hacia un sistema multipolar, pero puede hacerlo por dos caminos: el de la fragmentación y el enfrentamiento o el de la interdependencia, que, a su juicio, evitaría la ruptura global.

El primero, que definió como "la trayectoria que seguimos" mayoritariamente a día de hoy, se basa en tensiones crecientes, desconfianza y relaciones sin cooperación internacional, mientras que el segundo supone un mundo "interdependiente" que se sostiene por una red de alianzas con el derecho internacional en el centro.

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"Construir ese futuro comienza por reconocer, especialmente por parte de las superpotencias, que su poder no es tan súper. Su poder tiene límites. Los acontecimientos de los últimos años lo han dejado inequívocamente claro", aseveró.

Advirtió que el futuro estará marcado por cómo la humanidad afronta la crisis del poder: la del poder de la guerra sobre la paz, de quienes concentran la riqueza, del que agrava la crisis climática y el que ha desatado la inteligencia artificial.

Urgió a poner fin a los conflictos en Oriente Medio, Ucrania y Sudán, defendió el derecho de todas las naciones a desarrollarse con las mismas oportunidades, apostó por un plan nacional para dejar de lado los combustibles fósiles e instó a establecer un marco de condiciones comunes para la implantación de la IA con la que hacer frente a los riesgos que pueda suponer.

Resaltó que seguirá defendiendo que "la paz es posible, la dignidad humana universal", y que "merece la pena luchar por nuestro futuro común".