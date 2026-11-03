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Hackean supermercados en países de Europa

Por AP

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Hackean supermercados en países de Europa
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      Estocolmo.- Supermercados en Suecia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda y Estonia sufrieron problemas con congeladores y refrigeradores el lunes que, al parecer, fueron causados por ciberataques, lo que obligó a algunos a deshacerse de alimentos echados a perder.

      En Suecia, el portavoz de la cadena de supermercados ICA Group, Gustaf Nilsson, declaró a la agencia de noticias TT que "un número limitado" de tiendas se vio afectado durante la noche por un incidente que impactó los sistemas de refrigeración y congelación. Rehusó dar una cifra específica.

      La cadena de supermercados Carrefour en Bélgica aseveró que un ciberataque dirigido a los sistemas de refrigeración afectó a 15 de sus más de 700 tiendas, y describió el impacto como "extremadamente limitado".

      En Estonia, una empresa que fabrica la tecnología de refrigeración señaló que los atacantes accedieron a una computadora que controlaba el sistema de refrigeración de un cliente y subieron la temperatura a 50 grados Celsius. En Irlanda, 13 tiendas SuperValu se vieron afectadas, se informó. 

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