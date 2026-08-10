Hamás respalda plan para Gaza

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Jerusalén, Israel.- El grupo islamista palestino Hamás aseguró su "firme compromiso" con el plan de 15 puntos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y publicado por la Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego en Gaza, tres el rechazo al documento anunciado por Israel.

"La prioridad en esta etapa debe ser garantizar la plena implementación del acuerdo en todas sus fases y requisitos, lo que conducirá a un alto el fuego completo, el fin de los ataques contra nuestro pueblo, la finalización de la retirada (de Israel) o la apertura de los cruces fronterizos", afirmó Hamás en un comunicado en el que aseguró estar decidido a implementar el acuerdo "de forma responsable".

Asimismo, el grupo islamista palestino añadió que la siguiente fase del plan de Trump para la Franja también debe contemplar "la entrada de ayuda humanitaria y suministros, el inicio del proceso de reconstrucción y la capacitación del Comité Nacional (para la administración de Gaza) de cara al cumplimiento de sus funciones".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que rechaza el documento de los 15 puntos y sentenció que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamás se desarme.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Netanyahu apostilló que sus aliados estadounidenses tienen algunas "ideas inaceptables" para Israel a las que saben "oponerse", y dijo estar dialogando con ellos.

El jueves 30 de julio, Trump anunció que la Junta de Paz había alcanzado un pacto "histórico" para el desarme total de Hamás y de otros grupos de la Franja, que permitiría avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego.

Por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja introdujo de vuelta en Gaza a 37 palestinos, entre ellos una mujer, que permanecían detenidos en Israel, lo que hace un total de más de 2,700 personas retornadas a la Franja desde octubre de 2023, según un comunicado de la organización.

El CICR trasladó a los detenidos desde el paso fronterizo de Kerem Shalom, en el extremo sureste de Gaza, hasta el Hospital Nasser de la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave.

La liberación de los detenidos se produce en medio de un aumento notable durante julio de las devoluciones de gazatíes a Gaza por parte de Israel, así como de la frecuencia en la que los libera.

"Desde octubre de 2023, el CICR no ha podido acceder a los detenidos que se encuentran en centros de detención israelíes", recuerda la organización en el comunicado emitido.

Pese a que el Tribunal Supremo israelí anuló la prohibición de su acceso a las cárceles en junio, Israel aún no ha permitido el acceso de los equipos del CICR a sus cárceles, en las que grupos de derechos civiles han denunciado torturas o privación de recursos básicos a los detenidos palestinos.