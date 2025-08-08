Helicóptero cae sobre barcaza; hay 2 muertos

East Alton, Illinois.- Un helicóptero que sobrevolaba el río Mississippi chocó contra un cable de electricidad el jueves, luego se estrelló contra una barcaza y provocó un incendio, matando a dos personas, informaron las autoridades.

Las dos personas fallecidas estaban volando en el helicóptero y no hubo otros heridos reportados en el accidente cerca de East Alton, Illinois, indicó el cabo Dallas Thompson de la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri. East Alton está a unos 32 kilómetros (unas 20 millas) al norte de San Luis.

La patrulla estatal informó que no había nadie en la barcaza cuando ocurrió el hecho, y el incendio ha sido extinguido. El río ha sido cerrado a la navegación comercial.

El helicóptero chocó contra un cable de electricidad y se estrelló alrededor de las 11 am del jueves en el río Mississippi, aproximadamente una media milla río abajo de la presa de Alton, indicó Rick Pender, jefe de Bomberos de Rivers Pointe.

Bomberos, servicios médicos de emergencia y fuerzas del orden respondieron al accidente. Las agencias federales están en camino, señaló Pender. La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan el suceso.