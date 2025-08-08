Miles marcharon en apoyo a Uribe

Bogotá, Col.- “Uribe amigo, el pueblo está contigo”, coreaban en las calles del centro de Bogotá millas de simpatizantes del influyente expresidente colombiano Álvaro Uribe para respaldarlo luego de que fuera condenado a 12 años de prisión domiciliaria en un inédito fallo contra un exmandatario en Colombia.

“Me parece una injusticia la actitud de la jueza ante el proceso de Uribe, él es inocente”, aseguró a The Associated Press Rosa Galvis, de 57 años, quien sostenía un cartel con la frase “Quieren acallar a la oposición y no lo lograrán”.

Uribe, que gobernó el país entre 2002 y 2010, continúa generando una marcada admiración entre una parte de la población que cree que fueron necesarias sus políticas de mano dura contra los grupos ilegales, especialmente los de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y un fuerte rechazo en otra que asegura que permitió graves violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales de civiles.

Su legado se ha visto empañado por la condena en primera instancia de la semana pasada por la jueza Sandra Heredia, que lo halló culpable de instigar a un abogado para que manipulara a exparamilitares con ofrecimientos de dinero o beneficios penales para que declarasen a su favor y negaran cualquier presunto vínculo del expresidente con esos grupos ilegales. Sin embargo, lo absolvió por un caso de soborno a una exfiscal condenada por corrupción.

En Bogotá la marcha fue encabezada por un grupo del reserva del ejército con la cara pintada de camuflaje militar y acompañada de arengas como “¡Fuera Petro!”.