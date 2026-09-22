Helicóptero se estrella en combate a incendio

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California.- Dos pilotos de helicóptero murieron cuando su aeronave se estrelló la tarde del domingo mientras realizaban descargas de agua sobre un incendio forestal en el Parque Nacional Yosemite.

Los pilotos eran las únicas personas a bordo y trabajaban para la empresa de aeronaves contratista Precision. Colaboraban con una brigada de combate de incendios que se especializa en usar cuerdas para descender desde helicópteros y llegar a terrenos que, de otro modo, serían inaccesibles, una técnica conocida como rapel helitáctico.

El helicóptero Super Puma utilizaba un depósito de agua para ayudar a contener el incendio cuando se desplomó al sureste del lago Ostrander, indicó Benjamin Cossel, portavoz del Equipo Federal de Gestión de Incidentes Complejos, que supervisa la respuesta de combate al fuego.

Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre las circunstancias del incidente. El siniestro será investigado por la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos.

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Unas 580 personas combatieron el incendio Dome, que comenzó el 15 de septiembre cerca de Wawona, California, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios.