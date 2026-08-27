Hollywood pierde al gran tim curry

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ondres, Ing.- Tim Curry, un actor de carácter que creó una galería de villanos deliciosos y muy chiflados para el teatro y la pantalla, entre ellos el Dr. Frank-N-Furter en "The Rocky Horror Picture Show" ("El show de terror de Rocky") y el conserje engreído de "Home Alone 2: Lost in New York" ("Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York"), ha muerto. Tenía 80 años.

Curry, quien sufrió un derrame cerebral en 2012 que lo dejó en silla de ruedas, murió el miércoles en su casa de Los Ángeles, según su gerente de muchos años y amiga, Marcia Hurwitz. No se informó la causa.

Conocido por su humor mordaz, un rostro maleable como plastilina y su don para las voces, Curry obtuvo tres nominaciones al Tony, por "Spamalot", "My Favourite Year" y "Amadeus", y una nominación al Emmy en 1994.

Irrumpió en la escena como el transilvano Frank-N-Furter en el musical rock "The Rocky Horror Picture Show", que se estrenó en 1973 en el Royal Court Theatre de Londres. Lo llevó a Broadway y luego protagonizó la película de culto de 1975 junto a Meat Loaf y Susan Sarandon.

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La carrera de Curry en Broadway incluyó protagonizar "Travesties", de Tom Stoppard, en 1975-76; interpretar a Mozart frente al Antonio Salieri de Ian McKellen en "Amadeus", de Peter Shaffer; y al rey Arturo en la producción de 2005 de "Spamalot".

Entre sus créditos en pantalla figuran el papel del monstruo que mata niños en la versión en miniserie de 1990 de la novela de terror de Stephen King "It" ("Eso"), y el doblez del cardenal Richelieu en "The Three Musketeers" ("Los Tres Mosqueteros") de 1993.

Luego, intentó en vano impedir que el Kevin McCallister de Macaulay Culkin se aprovechara del lujoso Plaza Hotel de Nueva York en "Home Alone 2: Lost in New York" ("Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York"). Curry también fue Wadsworth, el mayordomo desquiciado, en "Clue" ("El juego de la sospecha"). Además interpretó a un filántropo adinerado en "Congo" de 1995 y actuó junto a Carol Burnett en la película "Annie".

En años posteriores, Curry prestó su voz de barítono a muchos papeles de doblaje en series infantiles de televisión, entre ellas "Star Wars: The Clone Wars", "The Wild Thornberrys" y "The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius".

Curry, que nunca se casó y no tuvo hijos, fue muy reservado respecto de su vida personal. Pero escribió en sus memorias que se convenció de contar su historia gracias a tantos encuentros conmovedores con fans.