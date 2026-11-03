Tony Montana acepta pena de 20 años de prisión

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Antonio Oseguera Cervantes, "Tony Montana", hermano del difunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", acepta una condena de 20 años de prisión, de acuerdo con un memorándum judicial, en el que se destaca que su más grande temor es morir lejos de su familia.

En el documento presentado en el Tribunal de Distrito de EU para el Distrito de Columbia, se menciona que "la Oficina de Libertad Vigilada (Probation Office) ha recomendado una pena acumulada de 20 años (240 meses), compuesta por 180 meses por el primer cargo, seguidos de 60 meses por el segundo".

Los cargos son por conspiración y narcotráfico (tráfico ilícito de drogas), el cual establece una pena mínima obligatoria por estatuto de 10 años de prisión.

Y un cargo vinculante que conlleva una pena mínima obligatoria y consecutiva de 5 años (60 meses) de prisión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se detalla que "en el acuerdo de declaración de culpabilidad (*Plea Agreement*)", se indicó "no solicitar una pena de prisión total superior a los 360 meses (300 meses por el cargo 1 y 60 meses por el cargo 2)".

En el documento, Oseguera, "por conducto de su abogado, considera que el análisis (...) está bien fundamentado y es justo".

Se añade que "el acusado no minimiza la gravedad de sus delitos; ha reconocido su prolongada participación en la venta ilegal de drogas. Asimismo, asume plena responsabilidad por sus actos y no culpa a nadie más que a sí mismo".

Estado de salud y condiciones en prisión

También en el documento se menciona que "un factor relevante a considerar es el estado de salud gravemente deteriorado del acusado y su reducida esperanza de vida. Es prácticamente imposible que sobreviva a una pena de 30 años de prisión. Resulta, de hecho, altamente cuestionable si llegaría a completar incluso la pena de 20 años recomendada por la Oficina de Libertad Condicional".

"Tony Montana" ya se había declarado culpable de los cargos federales en su contra en una corte del Distrito de Columbia, tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La jueza Beryl A. Howell fijó la fecha de sentencia para el 13 de noviembre.

En los documentos se menciona que a sus 68 años, Antonio Oseguera sufre severas afecciones médicas crónicas que reducen considerablemente su expectativa de vida, las cuales no se detallan.

Sus defensores explicaron que el acusado ha permanecido más de un año bajo aislamiento solitario estricto en la cárcel de Alexandria debido a las Medidas Administrativas Especiales (SAMs), lo que ha exacerbado su deterioro físico y emocional. En una carta escrita dirigida al juez, el imputado expresó su arrepentimiento y confesó que su mayor temor es "morir lejos de su familia".

Trayectoria y antecedentes personales

Se destaca que "Antonio Oseguera Cervantes nació en 1958 en un caserío rural aislado cerca de Aguililla, Michoacán, México".

Su padre era un trabajador agrícola migrante en EU que dejó de regresar y de enviar dinero cuando Antonio tenía unos 10 años. Para ayudar a su madre, Antonio dejó la escuela tras cursar el sexto de primaria para trabajar a tiempo completo en el campo.

A los 16 años (aproximadamente en 1974) viajó a Estados Unidos para buscar a su padre e ingresar al mercado laboral.

"Durante los siguientes 20, Antonio trabajó en restaurantes italianos en el barrio de North Beach, en San Francisco. Comenzó como lavaplatos, aprendió tareas de preparación en la cocina y a cocinar, y más tarde trabajó como camarero y bartender".

Según el documento, "durante su etapa trabajando en restaurantes y como camarero, Antonio cuenta que cayó en una dinámica de consumo excesivo de alcohol. También probó la cocaína, desarrolló una adicción y luchó durante muchos años contra esta dependencia".