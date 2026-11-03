Pierce Brosnan señala favorito para nuevo James Bond

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La franquicia de "James Bond" ha llegado a una nueva etapa, Daniel Craig se despojará de la piel del 007 y, por lo que se sabe hasta ahora, los aspirantes a asumir el papel son los actores Callum Turner y Jack Lowden, ¿por quién se decanta Pierce Brosnan?, uno de los actores más recordados por interpretar al personaje?

Brosnan que dio vida a James Bond por siete años, a lo largo de cuatro películas, fue entrevistado por "Vanity Fair" y, durante esa charla, no podía faltar la pregunta obligada; ¿qué piensa de aquellos actores que la producción de MGM Studios (y Amazon) tiene contemplados para interpretar al personaje que un día le perteneció?

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Y, aunque el actor, se refirió a ambos actores, como dos muy buenas y potenciales opciones, también hizo una mención especial para Callum, pues hace nueve años, en 2017, compartieron créditos en la cinta "The only living boy in New York", por lo que conoce más de cerca su forma de trabajar y desempeñarse en el plató."Oh, ahora soy sólo un espectador más", dijo con cierta modestia, pero prosiguió:"Sólo soy un hombre común y ansioso de oír saber quién interpretará este papel épico en la historia del cine; todos los hombres que están en la lista son hombres que admiro, he trabajado con Callum Turner y es un actor formidable", ahondó.Sin embargo, Brosnan no se detuvo ahí, sino que tuvo la generosidad de describir tanto a Turner, como a Lowden y, los demás aspirantes a interpretar a James Bond (de los que no se hace mención sus nombres), sólo con cualidades y grandes aptitudes."Todos tienen una voz, un físico y una presencia en pantalla impresionantes, todos estos jóvenes tienen (por venir) una larga trayectoria como actores; a quienquiera que interprete el papel, le deseo lo mejor en la vida, fuerza y valentía, es difícil adivinar quién será, pero espero con ansias la notica y la celebración del próximo James Bond", ahondó.Además, celebró el trascendido, que circula en diferentes portales, especializados en cine, acerca de la posible contribución de Denis Villenueve, como director de la cinta."Creo que nos va a dejar boquiabiertos, es un director iconoclasta, su obra es visionaria, su sutileza e imaginación en el manejo de la cámara, como su narrativa, son viscerales y sensuales, va a ser genial, va a ser verdaderamente magnífico", celebró.Villenueve es conocido por dirigir cintas como "Enemy" y las dos películas contemporáneas de "Dune", de 2021 y 2024, respectivamente.