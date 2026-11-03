Buen Fin 2026 será de cinco días con tiendas nacionales y digitales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Noviembre llega con uno de los eventos más esperados por los mexicanos: el Buen Fin 2026.

Con la llegada de esta temporada, las familias mexicanas tendrán la oportunidad de adquirir productos, contratar servicios y realizar compras que, en otras épocas del año, podrían representar un gasto mayor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una de las ventajas de esta edición será su duración. Aunque durante años el Buen Fin fue identificado como el fin de semana más barato del año, el evento comercial de este año durará cinco días consecutivos para que los consumidores tengan más oportunidades de aprovechar las promociones.De acuerdo con la fecha oficial publicada en su página, el Buen Fin 2026 comenzará el viernes 13 de noviembre y concluirá el martes 17 de noviembre.Durante esta jornada, tiendas departamentales, comercios locales y plataformas de comercio electrónico pondrán a disposición de sus clientes distintas promociones. Entre ellas se encuentran los descuentos especiales, meses sin intereses y bonificaciones, aunque cada establecimiento determinará sus propias condiciones y beneficios.De acuerdo con el directorio oficial de El Buen Fin, entre las marcas y comercios que aparecen en la relación se encuentran importantes cadenas comerciales, supermercados, tiendas departamentales, empresas automotrices y plataformas digitales, como:Walmart, Costco, Sam's Club, Forever 21, Elektra, Amazon, Mercado Libre, Bodega Aurrera, Chedraui, Liverpool, Sears, Suburbia y El Palacio de Hierro figuran entre los establecimientos mencionados.También aparecen Hemsa, Abercrombie & Fitch, Hollister, Swarovski, IKEA y Coppel, además de Muebles Troncoso y Casa de las Lomas Muebles, negocios enfocados en artículos para el hogar.Asimismo, la lista contempla opciones para quienes tienen pensado cambiar de automóvil o buscar promociones relacionadas con el sector automotriz, pues incluye marcas como Nissan, Chevrolet, Volkswagen y Honda.En cuanto a viajes y entretenimiento, destacan Aeroméxico, Despegar.com y Acuario Inbursa. Asimismo, aparecen Tres Reyes Zapaterías y Zapatería Flexi, entre otros establecimientos que forman parte de los negocios mencionados.