Huracán Melissa deja estela fatal

Santiago de Cuba, Cuba.- Con fuertes ráfagas de viento y abundantes lluvias el mortífero Melissa atravesó Cuba el miércoles como un huracán de categoría 2 después de azotar Jamaica, siendo una de las tormentas más potentes registradas en el Atlántico, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

En Haití, al menos 23 personas murieron, entre ellas una veintena por la crecida de un río, otras 17 resultaron heridas y 13 permanecen desaparecidas por el paso del huracán Melissa. Se han reportado además tres muertes en Jamaica y una en la República Dominicana, donde otra persona permanece desaparecida.

Melissa tocó tierra en Cuba por el oriental municipio de Guamá en la provincia de Santiago de Cuba a las tres de la madrugada como un huracán de categoría 3 y se degradó al atravesar las cadenas montañosas antes de salir por el municipio Banes y encaminarse hacia Bahamas.

Un recorrido de AP con las primeras luces del día registró árboles por el piso, techos caídos, ventanas rotas y ríos de agua. Imágenes en redes sociales dejaron ver enormes olas de varios metros en las zonas costeras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Jamaica, más de 25,000 personas continuaban en albergues hacinados el miércoles y muchos más se presentaron a los refugios a lo largo del día, después de que el paso de la tormenta desprendió tejados de las casas y los dejaron temporalmente sin vivienda. Dana Morris Dixon, ministra de Educación de Jamaica, informó que el 77% de la isla se encontraba sin electricidad.

En Petit-Goâve, Haití, el abogado Charly Saint-Vil relató que, tras el paso de la tormenta, vio cuerpos tendidos entre los escombros mientras recorría las calles del pequeño poblado costero en el que crecía. También pudo ver a personas buscando a gritos a sus hijos desaparecidos, señaló.

Rumbo a las Bahamas

El miércoles por la tarde Melissa presentaba vientos máximos sostenidos de 150 km/h y se desplazaba hacia el noreste a 26 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. El huracán se ubicó a unos 135 kilómetros al sur-sureste del centro de las Bahamas.

Se pronostica que el centro de Melissa atraviese el sureste de las Bahamas generando una marejada ciclónica de hasta 2 metros en la zona. Para este día jueves, se espera que Melissa pase al oeste de las Bermudas.