Hutíes reportan 44 muertos en ataque aéreo cerca de Saná

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El número de muertos por los ataques aéreos cerca de la capital de Yemen aumentó a 44, la mayoría mujeres y niños, informaron durante la noche autoridades sanitarias de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán. Por su parte, el Ministerio iraní de Exteriores desestimó comentarios hechos por el secretario de Estado Marco Rubio, quien afirmó que las exigencias iraníes para poner fin a la guerra han sido "ridículas".

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio.

Los hutíes informan de 44 muertos por ataques aéreos

El número de muertos por ataques aéreos que alcanzaron el sábado viviendas cerca de la capital de Yemen, Saná, aumentó a 44, la mayoría mujeres y niños, informaron a última hora del domingo autoridades sanitarias hutíes.

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Los asaltos contra la aldea de Al-Shariya, al este de Saná, dejaron además 40 heridos, entre ellos ocho niños y nueve mujeres, indicó Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud dirigido por los hutíes. Entre los fallecidos había 21 niños y 10 mujeres, precisó, lo que convierte el hecho en uno de los más mortíferos en el más reciente episodio de violencia en Yemen.

Al-Asbahi señaló que los equipos de rescate seguían buscando en la zona a personas desaparecidas, lo que aumenta el temor de que el número de muertos pueda subir.

Culpó a Arabia Saudí por los ataques, que se produjeron en medio de una importante escalada de los combates entre los rebeldes y el reino, que ha dejado cientos de muertos en Yemen y decenas en Arabia Saudí.

Arabia Saudí reporta ataque contra oleoducto

El Ministerio de Energía de Arabia Saudí informó que el atentado del lunes en la región de Medina provocó un "incendio limitado" que fue extinguido rápidamente. Las operaciones no se vieron afectadas y no hubo víctimas, indicó el ministerio. No identificó quién era el culpable.

Los hutíes, que han atacado repetidamente infraestructura saudí e intercambiado disparos con el reino en los últimos meses, no han formulado comentarios al respecto.

El incidente se produjo un día después de que escombros de misiles interceptados dañaran varios pisos de una torre de oficinas de Saudi Aramco en el distrito financiero de Riad. Posteriormente, los hutíes se atribuyeron ese atentado contra la capital.

Ministro sirio niega planes de enviar combatientes a Yemen

El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al-Shibani, señaló el lunes que su país no ha desplegado fuerzas en Yemen para combatir a los rebeldes hutíes y que no tiene un "plan inmediato para hacerlo".

The Associated Press informó el domingo que Siria se está preparando para enviar un grupo inicial de 600 combatientes de fuerzas especiales a Arabia Saudí, donde serían desplegados en la frontera del país con Yemen. En una rueda de prensa en Damasco, al-Shibani no abordó directamente los reportes sobre planes para enviar combatientes a Arabia Saudí, pero aseguró que "cualquier operación militar fuera de nuestras fronteras ciertamente sería anunciada y discutida públicamente. No se llevaría a cabo en secreto".

Israel considera incidente de FlyDubai un "acto hostil"

Los pasajeros israelíes que iban a bordo de un vuelo de FlyDubai el mes pasado cuando el copiloto atacó al capitán en lo que los fiscales dicen que fue un intento de estrellar el avión serán considerados víctimas de un incidente hostil, informó el lunes el Ministerio de Defensa de Israel.

La determinación afectará la capacidad de los pasajeros para solicitar compensación financiera y cobertura para tratamiento psicológico.

Los pasajeros de FlyDubai describieron que temieron por sus vidas mientras el avión se precipitaba durante el ataque y que un puñado de israelíes a bordo sacó al copiloto de la cabina, inmovilizándolo en el suelo. Dos pilotos de reserva tomaron el control e hicieron un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí.

Ministerio iraní de Exteriores rechaza comentarios de Rubio

El Ministerio iraní de Exteriores desestimó el lunes declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien dijo el domingo que las exigencias iraníes para poner fin a la guerra a veces habían sido "escandalosas y ridículas".

En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, declaró a los periodistas que los ataques de Estados Unidos durante las conversaciones de junio de 2025 y de febrero de este año habían sido "ilógicos y ridículos", no las exigencias de Irán.

Rubio afirmó el domingo que el presidente Donald Trump prefiere una solución diplomática, pero que "las exigencias iraníes sencillamente no solo son inaceptables, sino que en algunos casos son escandalosas y ridículas y, en realidad, no son realistas".

Las exigencias de Irán, que según siguen "sobre la mesa", incluyen el fin del bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes, el levantamiento de sanciones, el desbloqueo de activos iraníes, compensaciones por los daños de la guerra y el fin de las hostilidades en toda la región, incluidas las operaciones israelíes en Líbano.

Trump se reunirá con el primer ministro de Qatar

Trump tiene previsto reunirse con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en la Casa Blanca el lunes, según su agenda oficial.

Qatar ha ayudado a mediar en los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Líder de Turquía se pronuncia contra nuevos ataques a Irán

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo a los periodistas en un vuelo de regreso desde Azerbaiyán a última hora del domingo que había hablado de sus preocupaciones con Trump.

"No queremos que se lance una nueva ola de ataques contra Irán, ni deseamos ver a nuestra región arrastrada a una mayor inestabilidad", apuntó. "Desafortunadamente, ahora estamos viendo un cambio en una dirección negativa. Estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para evitar esto" .

Primer ministro iraquí entrega mensaje de Trump a Irán

El primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, viajó a Irán el sábado para entregar un mensaje de Trump sobre los esfuerzos para contener las tensiones y evitar que la región se deslice hacia la guerra, dijeron dos funcionarios iraquíes con conocimiento del viaje.

Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar públicamente .

Los funcionarios iraquíes dijeron que Irán se mantuvo firme en su posición e insistió en que no haría concesiones en las negociaciones.