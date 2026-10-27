Hutíes denuncian ataque a gasolinera en Taiz con muertos

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Los combates en torno a la sitiada capital de la provincia yemení de Taiz se están intensificando, y los rebeldes hutíes respaldados por Irán acusaron el martes a las fuerzas del gobierno de Yemen de un ataque contra una gasolinera que mató al menos a 2 personas.

Hutíes reportan ataque a gasolinera en Taiz

Human Rights Watch señaló en un informe publicado el lunes que un ataque hutí que dañó gravemente una carretera que conduce a la ciudad de Taiz, donde la situación humanitaria está empeorando, podría constituir una violación del derecho internacional.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el martes.

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Los hutíes reportan dos muertos en un ataque contra una gasolinera

El Ministerio de Salud controlado por los hutíes en Yemen culpó el martes a las fuerzas gubernamentales de ataques contra una gasolinera en la provincia de Taiz que mataron al menos a dos personas e hirieron a varias más.

El ataque ocurrió mientras se intensificaban los combates en torno a la capital provincial sitiada.

El portavoz del Ministerio de Salud, Anees al-Asbahi, acusó a las fuerzas gubernamentales de atacar la gasolinera a última hora del lunes.

La cadena Al-Masirah TV, controlada por los hutíes, emitió imágenes en las que se veían dos cuerpos en bolsas para cadáveres y a varios heridos recibiendo tratamiento en un hospital. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente la afirmación.

Mientras tanto, el portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí, el general de brigada Turki al-Malki, publicó en X durante la madrugada del martes que las fuerzas de la coalición habían interceptado cuatro drones hutíes que apuntaban al sur del reino y tres misiles balísticos dirigidos a su región oriental.

No ofreció más detalles ni pruebas, y The Associated Press no pudo verificar de manera independiente la afirmación.

Impacto humanitario y reacciones internacionales

Organización de derechos dice que el ataque hutí a una carretera empeora la situación humanitaria

Human Rights Watch afirma que los rebeldes hutíes respaldados por Irán utilizaron explosivos para dañar gravemente una carretera que conduce a la sitiada ciudad de Taiz, lo que agrava una situación humanitaria ya de por sí desesperada.

La organización indicó en un informe publicado el lunes que la carretera Hayjat al-Abd es un punto de entrada crucial para alimentos, combustible y medicinas.

Advirtió que destruir la carretera violaría el derecho internacional si el ataque del 18 de octubre tenía como objetivo "inhabilitar infraestructura indispensable para la supervivencia de la población civil".

El ataque también podría haber perjudicado a civiles.

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Los hutíes dicen que el apoyo de Egipto a Arabia Saudí podría arrastrarlo a la "agresión" contra Yemen

Un funcionario hutí dijo el martes que la decisión del parlamento egipcio de apoyar a Arabia Saudí arrastraría a la nación más poblada del mundo árabe a lo que calificó de "agresión" contra Yemen.

El miembro del buró político hutí Mohammed al-Bukhaiti dijo a The Associated Press en una entrevista en video que el apoyo egipcio a Arabia Saudí sería considerado una "acción hostil" porque el reino es el agresor en Yemen y no necesita que nadie lo defienda.

Los legisladores egipcios aprobaron la medida solicitada por el presidente del país, Abdul Fatá el Sisi, en una sesión a puerta cerrada el lunes, mientras crece la preocupación entre los egipcios comunes de que el país pueda verse arrastrado al conflicto en Yemen.

El máximo órgano de seguridad de Egipto había prometido anteriormente proporcionar "todas las formas necesarias y posibles de apoyo" a Arabia Saudí para defender su "seguridad y estabilidad", proteger sus recursos e integridad territorial y salvaguardar los lugares sagrados islámicos.