Mbappé se disculpa por comentarios sobre Mao Zedong y pierde contratos en China

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BEIJING (AP) — El astro del fútbol Kylian Mbappé se disculpó por unos comentarios en los que aparentemente se refirió a Mao Zedong, el líder fundador de la China comunista, como un dictador tras enfrentar reacciones negativas y perder acuerdos comerciales con tres empresas chinas distintas.

"Mi comentario fue desacertado, y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en comunidades chinas de todo el mundo", expresó Mbappé en un comunicado. "Pido disculpas a todas las personas a quienes mis palabras han molestado. Esa no fue, en absoluto, mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente".

El rostro del delantero francés aparece en anuncios por toda China, desde estaciones de metro hasta el interior de ascensores.

Empresas chinas cancelan contratos con Mbappé tras polémica

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El fabricante de bebidas Dongpeng, el gigante lácteo Mengniu y el productor de queso Milkground anunciaron el martes, en comunicados con redacción similar, que ponían fin a sus acuerdos con la estrella del fútbol; cada una señaló que se opone a "cualquier palabra y acción que hiera el sentimiento nacional".

Las empresas no especificaron qué motivó sus decisiones, pero difundieron sus comunicados después de que circulara en X un clip que parecía mostrar a Mbappé siendo entrevistado antes de participar en el programa francés de entrevistas online "The Bridge".

En el video, le preguntan a Mbappé cuál es su meme favorito sobre sí mismo, y la estrella del fútbol responde que era "un video que alguien hizo de un tipo... creo que era un dictador chino", antes de que el video muestre una imagen alterada que presenta el rostro de Mbappé en el cuerpo con traje azul de Mao Zedong.

Los aficionados al fútbol en internet llaman en broma dictador a la estrella —de quien se dice que eclipsa a muchos de sus compañeros e incluso a los equipos en los que juega—, y los memes que lo muestran como Mao u otros líderes autocráticos circulan ampliamente.

Reacciones oficiales y sociales en China ante comentarios de Mbappé

The Associated Press no pudo comunicarse de inmediato con los representantes de Mbappé para solicitar comentarios.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, respondió a una pregunta sobre la controversia diciendo que "las palabras y acciones que hieren los sentimientos del pueblo chino naturalmente se encontrarán con la oposición conjunta de todos los sectores de la sociedad china".

La plataforma de redes sociales RedNote se sumó a las críticas y señaló en un comunicado aparte que la empresa tenía una alianza de contenidos con Mbappé que terminó el 31 de diciembre de 2024, y que "retirará los materiales promocionales relacionados". Asimismo, expresó su oposición a "cualquier conducta que hiera el sentimiento nacional".

La cuenta de Mbappé en RedNote fue bloqueada para aceptar nuevos seguidores el martes.

Mbappé ha participado en campañas publicitarias en China para productos que van desde bebidas con electrolitos hasta leche y queso. En un comercial de Dongpeng, Mbappé pronuncia un eslogan en chino; en un anuncio de Mengniu, aparece junto a la estrella argentina del fútbol Lionel Messi.

En las redes sociales chinas ya había varios comentarios que criticaban a Mbappé.

Las etiquetas "Dongpeng pone fin a su alianza con Mbappé" y "Varias marcas ponen fin a sus alianzas con Mbappé" encabezaron la lista de tendencias de Weibo. También fue tendencia "Aficionados al fútbol boicotean a Mbappé", con algunos usuarios expresando enojo por sus comentarios o diciéndole que no vaya a China.