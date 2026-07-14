ICE mata a otro migrante; ahora fue en Maine

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Nueva York, NY.- La Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC, en inglés) y la organización Presente! informaron este lunes que el hombre fallecido en un tiroteo en Maine en el que estuvo involucrado el ICE es un colombiano de 26 años con permiso de trabajo, y expresaron estar "devastados e indignados" por lo ocurrido.

El incidente ocurrió en Biddeford, una ciudad del sur de Maine, según informó Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal, quien indicó que la Policía de Maine y el Departamento de Seguridad Pública investigan el suceso y que se espera la participación del FBI.

"Una persona ha fallecido. El ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) está implicado", escribió el representante.

Este lunes, residentes del estado de Maine salieron a la calle para protestar tras la muerte, con consignas contra la agencia, según la prensa local.

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"No más odio, no más miedo, los inmigrantes son bienvenidos aquí", gritaban algunos manifestantes, mientras otros portaban carteles con mensajes como "fuera ICE", "deporten a ICE", "ICE es una organización terrorista nacional" o "detengan las tácticas militares de la Gestapo en ciudades de EU".

Las organizaciones Coalición por los Derechos del Inmigrante (MIRC, en inglés) y Presente! identificaron al fallecido como un inmigrante colombiano -sin dar su nombre- con permiso de trabajo y número de Seguro Social, que llegó a Maine para vivir y trabajar.

Testigos del incidente dijeron que el hombre conducía un coche blanco tipo sedán cuando tuvo el encuentro con agentes de ICE.

Una mujer que vive cerca dijo a medios locales que escuchó una detonación y que, al oír más ruido, miró por la ventana y vio "un coche blanco pequeño rodeado por dos hombres que intentaban evitar que perdiera el control en la intersección".

Su muerte ocurre luego de que la semana pasada un emigrante mexicano, Lorenzo Salgado Araujo, muriera a manos del ICE en un incidente ocurrido en Texas.

Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un operativo desplegado en Minesota el pasado enero.