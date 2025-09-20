Imponen restricciones de movilidad a brasileño

SAO PAULO.- El gobierno de Estados Unidos emitió una visa para un funcionario brasileño que asistiría a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, pero el documento le imponía restricciones de movilidad dentro del país, lo que provocó una protesta de la nación sudamericana ante el organismo internacional, dijeron el viernes dos altos funcionarios brasileños.

La queja del gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva surge después de que su ministro de Salud, Alexandre Padilha, recibió, después de una larga espera, una visa estadounidense que limita su movimiento en Nueva York a la sede de la ONU.

El gobierno de Brasil también expresó en su carta al secretario general de la ONU, António Guterres, su preocupación de que el gobierno del presidente Donald Trump pueda negar, revocar o restringir visas a otros funcionarios que tienen previsto asistir a la asamblea.

La protesta de Brasil se suma a las diferencias entre los dos países tras la decisión de Trump de imponer aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas en relación con el juicio del expresidente Jair Bolsonaro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí