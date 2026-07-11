Incendio causa 12 muertos al sur de España

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Madrid, Esp.- Un incendio forestal arrasó una remota comunidad de expatriados en el sur de España, dejando al menos 12 muertos cuando la gente intentaba huir de las llamas en coche y a pie, informaron autoridades el viernes. Ocho personas resultaron heridas y 23 están desaparecidas, dijo el líder regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

El incendio, uno de los más mortíferos registrados en España, se desató a última hora del jueves en una zona semiárida cerca de las montañas de la Sierra de Los Filabres, en la provincia de Almería, en un momento en que el país ha estado lidiando con temperaturas en aumento.

La mayoría de las víctimas murieron tras ignorar las instrucciones de permanecer resguardadas, dijo Antonio Sanz, presidente de los servicios de emergencia de Andalucía. Algunos intentaron escapar por el cauce seco de un río que, indicó, se convirtió en una trampa mortal.

Se creía que cuatro víctimas eran ciudadanos británicos porque el volante de su auto calcinado estaba en el lado derecho, como en los vehículos británicos, señalaron las autoridades regionales. También se cree que entre los muertos se encuentran personas de otras nacionalidades y se espera que la cifra de fallecidos vaya en aumento, según autoridades.

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Siete personas murieron a pie luego de abandonar sus vehículos, dijo Sanz, y agregó que se creía que la mayoría de los fallecidos eran extranjeros.

Llamas desafiaban

labores de bomberos

Unos 150 bomberos y 220 soldados de la unidad militar de emergencias de España combaten el incendio, que había consumido más de 3.200 hectáreas de bosque y tierras agrícolas.

Moreno, el líder regional andaluz, dijo que contener el incendio era difícil debido al terreno escarpado y seco. Añadió que la zona consiste principalmente en matorral y esparto, que se encuentra extremadamente seco debido a las olas de calor, lo que lo convierte en el combustible perfecto.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias.

"Inmensa tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería".

España se ha enfrentado a olas de calor frecuentes y severas en los últimos años, con temperaturas que a menudo superan los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit). El viento, las altas temperaturas y la escasa lluvia favorecen que los pequeños incendios forestales crezcan hasta convertirse en incendios fuera de control.

Autoridades francesas también han advertido de riesgo muy alto de incendios forestales, ya que grandes incendios en el sur ya han arrasado millares de hectáreas.