logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMA AL NIÑO JESÚS

Fotogalería

AMA AL NIÑO JESÚS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Incendio causa 12 muertos al sur de España

Hay al menos otras 23 personas desaparecidas luego de desatarse el fuego en la zona de Andalucía

Por AP

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
A
Incendio causa 12 muertos al sur de España
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Madrid, Esp.- Un incendio forestal arrasó una remota comunidad de expatriados en el sur de España, dejando al menos 12 muertos cuando la gente intentaba huir de las llamas en coche y a pie, informaron autoridades el viernes. Ocho personas resultaron heridas y 23 están desaparecidas, dijo el líder regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

      El incendio, uno de los más mortíferos registrados en España, se desató a última hora del jueves en una zona semiárida cerca de las montañas de la Sierra de Los Filabres, en la provincia de Almería, en un momento en que el país ha estado lidiando con temperaturas en aumento.

      La mayoría de las víctimas murieron tras ignorar las instrucciones de permanecer resguardadas, dijo Antonio Sanz, presidente de los servicios de emergencia de Andalucía. Algunos intentaron escapar por el cauce seco de un río que, indicó, se convirtió en una trampa mortal.

      Se creía que cuatro víctimas eran ciudadanos británicos porque el volante de su auto calcinado estaba en el lado derecho, como en los vehículos británicos, señalaron las autoridades regionales. También se cree que entre los muertos se encuentran personas de otras nacionalidades y se espera que la cifra de fallecidos vaya en aumento, según autoridades.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Siete personas murieron a pie luego de abandonar sus vehículos, dijo Sanz, y agregó que se creía que la mayoría de los fallecidos eran extranjeros.

      Llamas desafiaban 

      labores de bomberos

      Unos 150 bomberos y 220 soldados de la unidad militar de emergencias de España combaten el incendio, que había consumido más de 3.200 hectáreas de bosque y tierras agrícolas.

      Moreno, el líder regional andaluz, dijo que contener el incendio era difícil debido al terreno escarpado y seco. Añadió que la zona consiste principalmente en matorral y esparto, que se encuentra extremadamente seco debido a las olas de calor, lo que lo convierte en el combustible perfecto.

      El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias.

      "Inmensa tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería".

      España se ha enfrentado a olas de calor frecuentes y severas en los últimos años, con temperaturas que a menudo superan los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit). El viento, las altas temperaturas y la escasa lluvia favorecen que los pequeños incendios forestales crezcan hasta convertirse en incendios fuera de control.

      Autoridades francesas también han advertido de riesgo muy alto de incendios forestales, ya que grandes incendios en el sur ya han arrasado millares de hectáreas.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        EU desclasifica 40 nuevos archivos sobre OVNIS
        EU desclasifica 40 nuevos archivos sobre OVNIS

        EU desclasifica 40 nuevos archivos sobre OVNIS

        SLP

        PULSO

        Entre los documentos destaca un avistamiento en 2015 cerca de la planta nuclear Pantex en Texas.

        Irán reclama a ONU frenar agresiones de EE.UU.
        Irán reclama a ONU frenar agresiones de EE.UU.

        Irán reclama a ONU frenar agresiones de EE.UU.

        SLP

        EFE

        Iravani afirmó que cumplirá el memorando solo si los norteamericanos respetan sus obligaciones

        Zelenski crea por decreto una nueva fuerza militar
        Zelenski crea por decreto una nueva fuerza militar

        Zelenski crea por decreto una nueva fuerza militar

        SLP

        EFE

        La nueva unidad combinará tropas de asalto, artillería y tecnología no tripulada para operaciones rápidas

        Trump anuncia negociaciones con Irán tras fin del alto el fuego
        Trump anuncia negociaciones con Irán tras fin del alto el fuego

        Trump anuncia negociaciones con Irán tras fin del alto el fuego

        SLP

        EFE

        Los ataques en el golfo Pérsico han puesto en riesgo la tregua firmada en junio