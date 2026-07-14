Incendio consume un bosque en Francia

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París, Fra.- Unas 1,300 hectáreas del bosque de Fontainebleau, un pulmón verde a las afueras de París que fue lugar histórico de caza de la Corona francesa, han sido arrasadas por un fuego presuntamente provocado y aún no estabilizado, mientras Francia espera a que la ola de calor comience a remitir a partir de este martes.

Dos personas fueron ya detenidas por su presunta responsabilidad en el fuego, que se encuentra a solo unos kilómetros del turístico palacio homónimo, según confirmó el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, en una entrevista en la televisión pública France 2.

"Será la investigación judicial la que permitirá decir si fue intencionado o no, pero es verdad que en el inicio ayer hubo diez focos de fuego diferentes en lugares diferentes, casi simultáneos, así que sospechamos fuertemente que es intencionado", sostuvo.

Las llamas, aunque no están fuera de control, no están estabilizadas porque el fuego continúa progresando. Las labores de extinción se vieron dificultadas por fuertes rachas de viento cambiantes, superiores a los 50 kilómetros por hora.

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Solo este domingo se declararon 250 fuegos en todo el territorio metropolitano francés y el recuento total de hectáreas quemadas en 2026 asciende ya a 32,000, lo que apunta a que será un año récord, porque son cifras mucho más elevadas que en fechas similares de 2025, un año que de por sí fue "excepcional" en cuanto a los incendios.

El nivel de alerta por el riesgo de fuego se mantuvo este lunes elevado en todo el territorio francés, pero era especialmente alto en el centro (incluido el departamento de Isla de Francia, donde están París y Fontainebleau) y el centro-este del país, debido a un tiempo muy cálido y al viento seco.

BajarÁ la temperatura

Este lunes, del centenar de departamentos de la Francia metropolitana, 37 se mantenían en vigilancia roja (el más alto) por las elevadas temperaturas y 39 en nivel naranja.

A la preocupación por los incendios y la persistencia de las altas temperaturas -esta tercera ola de calor comenzó sin apenas tregua desde la histórica canícula de finales de junio, que batió varios récords históricos- se suma la inquietud por los recursos hídricos.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Transición Ecológica, el país acumula una triple sequía encadenada. La primera es la de los suelos en general, que están mucho más secos de lo que es normal para esta época del año por las altas temperaturas desde la primera ola de calor.