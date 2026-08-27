Incendio dentro de un hospital mata a 14 bebés

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Islamabad.- Un incendio registrado en una sala de recién nacidos de un importante hospital gubernamental en la capital de Pakistán se cobró la vida de 14 bebés, explicaron funcionarios del hospital y el gobierno, que ya ha iniciado una investigación.

En la sala del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán en Islamabad había al menos a 15 recién nacidos cuando se produjo el fuego y al menos uno fue rescatado, indicó el hospital.

Imágenes de televisión mostraban a rescatistas empleando escaleras para llegar a la sala de recién nacidos, ubicada en la tercera planta, a través de ventanas rotas. Padres y familiares afligidos se congregaban en el centro y algunos lloraban mientras otros exigían respuestas sobre el inicio del fuego y si la sala contaba con el equipo adecuado para sofocarlo.

El gobierno ha abierto una investigación, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, ordenó la destitución del secretario de Salud, Aslam Ghauri, el funcionario civil de mayor rango del ministerio.

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Una mujer que se identificó como Mohammad Sami contó que había dado a luz tres días antes y que su bebé estaba recibiendo cuidados intensivos en la sala de recién nacidos cuando se produjo el incendio. "No sé qué decir ni a quién culpar", se lamentó.

El fuego se limitó a la sala de neonatos del hospital, que es uno de los centros públicos más grandes de Islamabad. El resto del complejo no se vio afectado ni se reportaron más víctimas, de acuerdo con funcionarios hospitalarios. El incendio se produjo más tarde, dijo el comisionado jefe de Islamabad, Suhail Ashraf.

El ministro de Salud, Mustafa Kamal, quien confirmó la cifra de fallecidos, dijo a la televisión Geo News que estaba viajando de Karachi a Islamabad para supervisar la investigación.

"Un bebé fue rescatado por un médico", dijo la doctora Aneeza Jalil, vocera del hospital. Los cuerpos de seis bebés ya habían sido entregados a sus familias, mientras que los demás correrían la misma suerte pronto.

Sharif y el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, expresaron su pesar por el incendio.

"Una tragedia que involucra a niños es una pérdida irreparable", dijo Sharif, quien celebró una reunión de alto nivel con funcionarios de las agencias pertinentes horas después del suceso.