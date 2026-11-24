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ZANZÍBAR, Tanzania.- Las autoridades aún investigan el lunes la causa de un enorme incendio que envolvió seis hoteles a lo largo de una popular playa en el archipiélago semiautónomo de Zanzíbar, Tanzania.

Varios trabajadores de hoteles resultaron heridos en el incendio durante el fin de semana. Las autoridades indicaron que unos 180 turistas fueron evacuados de forma segura.

El incendio se desató el sábado por la tarde en el hotel Makofi, en la playa de Nungwi, en el extremo norte de la isla, y se propagó rápidamente a propiedades vecinas, avivado por fuertes vientos y techos de paja. Los bomberos combatieron las llamas durante unas tres horas antes de sofocarlas.

Los informes preliminares sugieren que el fuego pudo iniciarse en un horno utilizado para hornear pan, aunque las autoridades han advertido contra las especulaciones.

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La ministra de Turismo, Nasra Nassor, manifestó el sábado que el gobierno realizará una evaluación rápida y determinará la causa del incendio antes de tomar las "medidas necesarias".

Las playas de arena blanca y el clima tropical de Zanzíbar atraen a turistas al archipiélago, donde el turismo es un importante contribuyente a la economía. Zanzíbar se encuentra frente a la costa de la Tanzania.