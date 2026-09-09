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Seguridad

Por un homicidio en 2020, aprehenden a una mujer en Lomas

La investigación señala que Adriana "N" participó en un ataque con arma de fuego

Por Redacción

Septiembre 09, 2026 03:49 p.m.
A
Foto: FGESLP

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      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Adriana "N", por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

      De acuerdo con lo informado por la FGE, agentes de la Policía de Investigación (PDI) implementaron labores de vigilancia en la colonia Lomas de San Luis, en la capital potosina, donde ubicaron y detuvieron a la persona requerida por la autoridad judicial.

      El mandamiento judicial deriva de una investigación por hechos ocurridos en diciembre de 2020, en la colonia La Cofradía de la Zona Metropolitana, donde Adriana "N", en compañía de otras personas, habría sostenido una discusión por motivos personales con dos individuos.

      Posteriormente, se trasladaron al domicilio de los agraviados, donde presumiblemente realizaron detonaciones con un arma de fuego, ocasionando heridas a una de las víctimas, las cuales le provocaron su fallecimiento.

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      La señalada quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme a derecho y será en la audiencia inicial, donde los agentes Fiscales buscarán el auto de vinculación a proceso de la imputada.

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