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YAKARTA, Indonesia.- Un incendio acabó con una fábrica de dulces en la provincia indonesia de Banten el sábado, dejando al menos tres trabajadores muertos y 37 personas desaparecidas, informaron las autoridades locales el domingo.

El incendio comenzó a las 5:00 de la tarde, hora local (1000 GMT), en la fábrica PT Fonusa Agung Mulia, en el distrito de Serang, en la provincia de Banten, que limita con la capital, Yakarta.

La planta produce Milkita, una marca indonesia de caramelos y productos de golosinas a base de leche exportados a más de 40 países en todo el mundo.

Imágenes de televisión mostraban llamas envolviendo la fábrica de tres pisos y una densa columna de humo negro. El suelo estaba cubierto de escombros, entre ellos metal retorcido y láminas de techo de hierro corrugado ennegrecidas.

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Por ahora se desconoce la causa del incendio. Los sobrevivientes indicaron que el fuego se originó en una unidad de enfriamiento del tercer piso, publicaron medios locales.

Rizky Dwianto, funcionario de operaciones de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Banten, dijo que 15 camiones de bomberos, apoyados por cañones de agua, fueron desplegados para combatir las llamas en varias partes de la instalación más de 12 horas después de que comenzó el siniestro. Un equipo de rescate, que incluía a la policía, el ejército, la Cruz Roja Indonesia y voluntarios, estaba en el lugar.

El director ejecutivo de la empresa, Steven Wijaya, dijo en una conferencia de prensa conjunta con las autoridades en Serang el domingo que unos 300 trabajadores estaban dentro del complejo de la fábrica, y se creía que 65 trabajadores estaban en el área afectada cuando comenzó el incendio.

Agrega que, hasta la tarde del domingo, 24 trabajadores habían regresado a casa, cuatro estaban recibiendo tratamiento médico y 37 seguían desaparecidos.

"Estamos profundamente preocupados por esta tragedia", dijo Wijaya. "Hemos establecido una línea directa para los familiares que buscan información sobre desaparecidos y mantenemos una comunicación regular con las familias afectadas".