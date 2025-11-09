Indagan a sospechoso por ataque a mezquita

Yakarta, Indonesia.- La policía indonesia incautó polvo explosivo y escritos de la casa de un sospechoso de 17 años en un ataque a una mezquita en una escuela secundaria que hirió a decenas de estudiantes, y está investigando sus posibles vínculos con grupos de odio, informó las autoridades el sábado.

El sospechoso estaba entre los 54 heridos en la explosión del viernes en Yakarta y aún se estaba recuperando en un hospital, indicó el jefe de la Policía Nacional, Listyo Sigit, después de visitarlo a él ya las víctimas. El sospechoso era uno de los dos estudiantes que se sometieron a cirugía por las lesiones de las explosiones.

“La condición del sospechoso ha mejorado, y esperamos que esto nos facilite interrogarlo después de que se recupere”, declaró Sigit.

Agrega que la policía actualmente solo tiene un sospechoso. “Sin embargo, no nos detendremos aquí. Continuaremos investigando si otras personas o grupos estuvieron involucrados”.

Al menos dos fuertes explosiones ocurrieron alrededor del mediodía en la mezquita, justo cuando comenzaba el sermón del viernes, en SMAN 72, una escuela secundaria estatal dentro de un complejo residencial de la marina, en el barrio de Kelapa Gading, al norte de Yakarta. Esto provocó que los fieles huyeran en pánico mientras el humo gris llenaba la mezquita.

Se desconoce por ahora el tipo de explosivos utilizados pero las explosiones se originaron cerca del altavoz de la mezquita, señaló el jefe de la policía de Yakarta, Asep Edi Suheri.