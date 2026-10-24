Más lluvias y evacuaciones tras inundaciones en el suroeste de EEUU

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FORT COLLINS, Colorado, EE.UU. (AP) — Cientos de personas seguían el sábado bajo órdenes de evacuación y sin luz luego de varios días con fuertes lluvias —más de 13 centímetros (5 pulgadas) en algunos lugares— que hicieron que el agua bajara desde las montañas de Colorado hacia el desierto de Nuevo México y Arizona.

Inundaciones afectan a Farmington y región

Incluso cuando los niveles en el río San Juan y otros arroyos iban en descenso después de alcanzar máximos históricos, más tormentas se acumularon en la zona, obligando a las autoridades locales a advertir de nuevas crecidas.

"Esto no ha terminado, y necesitamos sigan de cerca las alertas", dijo el jefe de policía Steve Hebbe, de Farmington, Nuevo México.

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Las inundaciones afectaron a unas 2.000 personas en la ciudad de 46.000 habitantes, ubicada a poca distancia del punto de encuentro de Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.

Al menos 200 personas requirieron rescates —demasiadas para que los funcionarios llevaran un conteo preciso— desde que las lluvias se intensificaron el miércoles y las inundaciones culminaron el jueves y el viernes.

Algunas quedaron varadas en techos. Los rescates incluyeron 11 operaciones en las que participaron helicópteros de la Guardia Nacional de Nuevo México, cada uno de los cuales puso a salvo a hasta ocho personas, dijo el portavoz del condado de San Juan, Devin Neeley.

Acciones de la autoridad y recomendaciones

Pero los albergues no estaban llenos, lo que llevó a los funcionarios a sospechar que la mayoría de los evacuados se quedaban con amigos y familiares.

Incluso con el descenso en los niveles del agua, las evacuaciones seguían vigentes hasta que los funcionarios determinen que es seguro regresar al área. Entre los principales peligros está la caída de tendido eléctrico, fugas de gas y la probabilidad de más tormentas durante el fin de semana.

"Hay mucha ansiedad, y hay mucha frustración", dijo el jefe de policía del condado de San Juan, Shane Ferrari. "Pero, por favor, entiendan que estamos bloqueando esas áreas por su seguridad".

Funcionarios en Colorado y Nuevo México hicieron un llamado a la población para que no vuele drones para revisar su propiedad o con fines recreativos, señalando que esa actividad puede poner en peligro a las aeronaves de rescate. También pidieron no llamar al número 911 si no se trata de una verdadera emergencia.

Río abajo desde Farmington, el río San Juan inundó partes de la Nación Navajo. Se cerró un tramo de 3,2 kilómetros (2 millas) de la autopista 64 al oeste de Shiprock.

Río arriba, en Colorado, el río San Juan corría a través del poblado de aguas termales de Pagosa Springs a un nivel que no se había visto en más de un siglo. La inundación fue de 60 a 90 centímetros (2 a 3 pies) superior a la de hace poco más de un año, la cual fue considerada como histórica.

El río Ánimas avanzaba en un torrente lodoso a través de Durango, una ciudad turística del suroeste de Colorado, aunque por debajo de los récords que se remontan a hace más de un siglo.

Las inundaciones se extendieron hasta el río Conejos en el centro-sur de Colorado, por lo que el gobernador Jared Polis añadió al condado de Conejos a una lista de lugares elegibles para ayuda por desastres.

Algunas autopistas, incluida la carretera federal 160 al noreste de Pagosa Springs, permanecían cerradas. Pero la famosa y sinuosa Million Dollar Highway —formalmente la autopista federal 550— reabrió entre Durango y Ouray después de que las cuadrillas repararon los daños causados por el agua.

Son las más recientes inundaciones luego de dos meses de fuertes lluvias intermitentes causadas por humedad tropical que llega desde el Pacífico. Después de meses de sequía, otras inundaciones han golpeado recientemente el Gran Cañón y áreas de Nuevo México.

Los desiertos rocosos de la región son naturalmente propensos a inundaciones repentinas, pero la lluvia ha saturado los suelos, haciendo que las inundaciones sean todavía más probables.