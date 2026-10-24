ADIVAC se deslinda de serie Timbiriche en ViX

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A. C. (ADIVAC) se deslindó de la serie Timbiriche, de ViX, al señalar que la producción utilizó su nombre sin su consentimiento al final de los capítulos.

ADIVAC aclara su posición sobre la serie Timbiriche

En un comunicado publicado durante este fin de semana en Instagram y Facebook, la organización aclaró que no participó en la serie y que no avala contenidos que expongan a niñas, niños y adolescentes. También pidió que cualquier referencia a sus servicios se realice de manera responsable.

El documento, firmado por su fundadora y directora, Laura Martínez Rodríguez, reconoce la importancia de orientar a las personas que buscan apoyo ante una situación de violencia sexual. "Sin embargo, toda referencia a nuestros servicios debe realizarse con responsabilidad, claridad y respeto a la autonomía de la organización y de las personas involucradas".

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Críticas de ADIVAC a la representación de violencia sexual en la serie

ADIVAC también cuestionó la manera en que la producción aborda la violencia sexual y señaló que, desde su perspectiva, la serie romantiza el abuso y revictimiza a quienes lo han vivido.

"Ninguna producción debe romantizar la violencia sexual, desdibujar las relaciones de poder ni convertir el dolor de las personas en un espectáculo que reproduzca la revictimización", expresó la asociación.

Asimismo, pidió respeto para las personas sobrevivientes de violencia sexual y recordó que su atención requiere confidencialidad. "Nuestro compromiso es con las personas y familias que buscan apoyo y con una comunicación responsable que no las exponga ni hable en su nombre".

La serie ha generado controversia por la forma en que aborda la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano, que posteriormente derivó en una denuncia pública y una demanda civil contra el productor por daño moral.

Al final de cada capítulo de la serie se incluye un texto sobre el proceso legal de Sokol y la manera en que su voz abriría nuevas vías para las víctimas de abuso sexual. Después, aparece la leyenda: "Si tú o alguna persona cercana vive o vivió una situación de abuso, busca apoyo en www.adivac.org".

En su comunicado, ADIVAC también expresó respeto hacia los exintegrantes de Timbiriche, quienes también manifestaron que no participaron en la producción ni respaldaban la serie. "Sus historias y experiencias merecen ser tratadas con rigor, sensibilidad y respeto a su privacidad".