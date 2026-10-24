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Rescatan a persona tras derrumbe de edificio en Nairobi

Una persona fue rescatada más de 24 horas después del derrumbe en un edificio en construcción en Nairobi.

Por AP

Octubre 24, 2026 08:18 p.m.
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Rescatan a persona tras derrumbe de edificio en Nairobi
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      NAIROBI, Kenia (AP) — Una persona fue rescatada de entre los escombros de un edificio que se derrumbó en la capital, Nairobi, más de 24 horas después que sus pisos se desplomaran, informó la policía el sábado.

      Rescate y búsqueda tras el derrumbe

      El edificio estaba en construcción en una concurrida calle comercial de la zona de Eastleigh, que a menudo se llena de miles de comerciantes y residentes. La policía indicó que se estaban construyendo más de 10 plantas.

      El ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, dijo el viernes que se había reportado la desaparición de siete personas y que los equipos de rescate habían logrado contactar a algunos de los que estaban atrapados entre los escombros.

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      El hombre fue rescatado el sábado y trasladado a un hospital.

      Reacciones oficiales y situación actual

      El portavoz del gobierno, Charles Owino, señaló que el propietario registrado del edificio había fallecido, y que su familia y otra parte estaban a cargo.

      Vincent Ochieng, funcionario de desastres de la Cruz Roja de Kenia, dijo que la organización había registrado 31 personas desaparecidas, pero que aún estaba verificando los reportes. Agregó que algunos trabajadores podrían haber abandonado el lugar antes de que el edificio se derrumbara.

      Los rescatistas utilizaron perros rastreadores y sensores térmicos para localizar a personas atrapadas entre los escombros.

      Los negocios en edificios cercanos a la estructura colapsada permanecieron cerrados mientras los propietarios contabilizaban sus pérdidas y culpaban al gobierno local por no hacer cumplir las normas de construcción.

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