LeBron James ausente en partido de 76ers contra Bucks en Filadelfia
El jugador de 41 años promedia 15,5 puntos y 9,5 rebotes en sus primeros juegos con 76ers.
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FILADELFIA (AP) — LeBron James no disputará el partido del sábado de los 76ers de Filadelfia ante los Bucks de Milwaukee debido al manejo del dolor en la parte baja de la espalda.
Ausencia de LeBron James en el partido contra Bucks
James se perderá el primero de dos partidos consecutivos de los Sixers este fin de semana. Juegan contra Detroit el domingo por la noche.
Rendimiento y contexto de LeBron James en 76ers
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James, de 41 años, promedió 15,5 puntos y 9,5 rebotes en sus dos primeros partidos con los Sixers. Filadelfia tiene marca de 2-0, con victorias sobre los Knicks, campeones de la NBA, y los Cleveland Cavaliers, finalistas de la Conferencia Este.
Los Sixers remontaron una desventaja de 29 puntos para vencer a Cleveland, lo que representó la mayor victoria tras una remontada para cualquiera de los equipos de James en su 24.ª temporada, récord de la NBA.
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