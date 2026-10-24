logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

LeBron James ausente en partido de 76ers contra Bucks en Filadelfia

El jugador de 41 años promedia 15,5 puntos y 9,5 rebotes en sus primeros juegos con 76ers.

Por AP

Octubre 24, 2026 08:14 p.m.
A
LeBron James ausente en partido de 76ers contra Bucks en Filadelfia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      FILADELFIA (AP) — LeBron James no disputará el partido del sábado de los 76ers de Filadelfia ante los Bucks de Milwaukee debido al manejo del dolor en la parte baja de la espalda.

      Ausencia de LeBron James en el partido contra Bucks

      James se perderá el primero de dos partidos consecutivos de los Sixers este fin de semana. Juegan contra Detroit el domingo por la noche.

      Rendimiento y contexto de LeBron James en 76ers

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      James, de 41 años, promedió 15,5 puntos y 9,5 rebotes en sus dos primeros partidos con los Sixers. Filadelfia tiene marca de 2-0, con victorias sobre los Knicks, campeones de la NBA, y los Cleveland Cavaliers, finalistas de la Conferencia Este.

      Los Sixers remontaron una desventaja de 29 puntos para vencer a Cleveland, lo que representó la mayor victoria tras una remontada para cualquiera de los equipos de James en su 24.ª temporada, récord de la NBA.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      LeBron James ausente en partido de 76ers contra Bucks en Filadelfia
      LeBron James ausente en partido de 76ers contra Bucks en Filadelfia

      LeBron James ausente en partido de 76ers contra Bucks en Filadelfia

      SLP

      AP

      El jugador de 41 años promedia 15,5 puntos y 9,5 rebotes en sus primeros juegos con 76ers.

      Pakistán pide a talibanes frenar combatientes en frontera afgana
      Pakistán pide a talibanes frenar combatientes en frontera afgana

      Pakistán pide a talibanes frenar combatientes en frontera afgana

      SLP

      AP

      Afganistán niega apoyar insurgentes y acusa a Pakistán de desviar responsabilidades.

      Más de 400 mil protestan en Francia por financiación escolar y costo de vida
      Más de 400 mil protestan en Francia por financiación escolar y costo de vida

      Más de 400 mil protestan en Francia por financiación escolar y costo de vida

      SLP

      AP

      Movilizaciones nacionales exigen mayor inversión en educación y apoyo ante inflación creciente.

      Zelensky dispuesto a negociar la paz sin ceder territorios
      Zelensky dispuesto a negociar la paz sin ceder territorios

      Zelensky dispuesto a negociar la paz sin ceder territorios

      SLP

      El Universal

      El presidente insiste en mantener la soberanía y continuar negociaciones diplomáticas