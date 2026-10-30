Irán reporta incendio en cuatro buques petroleros en estrecho de Ormuz

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La Guardia Revolucionaria de Irán informó el viernes que cuatro buques petroleros, incluido uno que transportaba más de 2 millones de barriles de petróleo, chocaron con minas y se incendiaron cuando viajaban por el estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, las autoridades yemeníes dijeron que los rebeldes hutíes atacaron Adén sin causar víctimas, y mediadores qataríes han regresado a Teherán para más conversaciones con funcionarios iraníes.

A continuación, las últimas noticias en Oriente Medio del viernes.

Buque petrolero golpeó mina y se incendió en el estrecho de Ormuz

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La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el viernes que un superpetrolero que transportaba más de 2 millones de barriles de petróleo impactó una mina naval y se incendió cuando utilizaba una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz, reportaron medios estatales iraníes. La Guardia Revolucionaria agregó que fue el cuarto buque en sufrir una explosión el viernes tras intentar navegar por rutas no autorizadas a través del estrecho.

Irán ha advertido repetidamente a las embarcaciones que no pasen por el estrecho sin el permiso de Teherán. Ha reivindicado la responsabilidad de ataques contra barcos, y el mes pasado advirtió que las embarcaciones que intenten pasar por el estrecho sin autorización serían destruidas. Teherán ha reclamado el control sobre gran parte de la vía marítima desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra contra Irán el 28 de febrero.

Más temprano el viernes, la marina de la Guardia Revolucionaria informó que otros tres petroleros se incendiaron tras golpear minas en el estrecho de Ormuz, publicó la televisión estatal iraní. Detalló que las embarcaciones habían apagado sus sistemas de navegación y posicionamiento e ignorado repetidas advertencias por radio. El informe de Irán no identificó a las embarcaciones ni proporcionó detalles sobre las tripulaciones. The Associated Press no pudo verificar tales afirmaciones.

Por su parte, Omán indicó que el país había evacuado a 25 tripulantes de un buque petrolero con bandera de Panamá que fue atacado en el estrecho de Ormuz, a 1,6 millas náuticas de la costa de la gobernación de Musandam, y se incendió. No está claro si ese incidente está relacionado con los incendios descritos por Irán.

La agencia Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido también reportó el viernes que una embarcación fue alcanzada por un "proyectil desconocido" al sur de Lavan, una isla frente a la costa continental de Irán cerca de Shidvar. La organización, parte del ejército británico que monitorea la seguridad marítima, indicó que la tripulación estaba a salvo.

Reportes de que los hutíes de Yemen atacaron Adén

Los rebeldes hutíes de Yemen, que gozan del respaldo de Irán, atacaron el viernes la ciudad portuaria de Adén con misiles balísticos, dijo el portavoz del ejército yemení, que es respaldado por Arabia Saudí.

El coronel Majed al-Nazili indicó en un comunicado que el blanco fue el aeropuerto internacional de Adén, que los rebeldes hutíes han atacado repetidamente este mes, así como el palacio utilizado por el gobierno yemení reconocido internacionalmente, que también fue atacado semanas atrás.

Ahmed Hassan, un residente de Adén que vive cerca del palacio, dijo que las explosiones fueron tan fuertes que rompieron las ventanas.

No se reportaron víctimas, según un funcionario del gobierno. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios. Los hutíes no se atribuyeron de momento la responsabilidad de los ataques.

Una coalición liderada por Arabia Saudí aseveró el viernes que interceptó y destruyó drones lanzados por los hutíes en las regiones que rodean La Meca y Medina, las ciudades más sagradas del islam. El vocero militar hutí Yahya Saree negó que se hubiera llevado a cabo operativo alguno contra las zonas.

Por otra parte, Naciones Unidas reveló que el número de desplazados en Yemen ha superado las 281.000 personas, y agregó que "la crisis se está extendiendo en lugar de estabilizarse".

Mediadores qataríes regresan a Teherán para conversaciones con funcionarios iraníes

Los medios estatales iraníes reportaron el viernes que mediadores qataríes han regresado a Irán para conversaciones con funcionarios, en el más reciente impulso diplomático para intentar negociar el fin de la guerra con Estados Unidos e Israel. La agencia estatal de noticias IRNA publicó que la delegación qatarí estaba encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores del país y asesor principal del primer ministro. IRNA afirmó que se reunían con altos funcionarios iraníes, pero no especificó quiénes.

La visita se realizó tras gestiones del vicepresidente estadounidense JD Vance, quien envió una carta en días recientes al mayor general Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Teherán reconoció el jueves haber recibido la carta, pero aclaró que no ha respondido y no detalló su contenido.

El presidente estadounidense Donald Trump aseveró que la carta no trataba sobre negociaciones de paz, sino sobre la posibilidad de permitir ayuda humanitaria.

Diplomáticos dicen que funcionarios estadounidenses han advertido a países de Oriente Medio y aliados regionales que se preparen para una posible reanudación de la acción militar contra Irán después de las elecciones de la próxima semana en Estados Unidos.

Grecia critica acuerdo marítimo entre Libia y Turquía

El primer ministro de Grecia rechazó un acuerdo marítimo entre Libia y Turquía, que divide la propiedad de parte del mar Mediterráneo oriental entre los dos países.

El primer ministro Kyriakos Mitsotakis dijo que viola el derecho internacional y debería considerarse nulo y sin efecto, y que desatiende los derechos de las islas griegas que se encuentran entre las costas turca y libia.

El acuerdo, ratificado por el parlamento de Libia la semana pasada, revive una disputa con Egipto, Grecia y Chipre sobre derechos en el Mediterráneo oriental.

Al dirigirse a los participantes del Diálogo de Manama, un foro anual de seguridad en Bahréin, mediante un enlace de video desde Nueva York, Mitsotakis lo calificó de "acuerdo absurdo". Instó a los países a encontrar una solución "aceptable" para las otras naciones que bordean esa sección del Mediterráneo.

Israel demuele viviendas en Cisjordania

Fuerzas armadas israelíes demolieron el viernes dos viviendas en la ciudad de Hebrón, en el territorio palestino de Cisjordania —que está bajo ocupación de Israel—, que pertenecían a hombres armados palestinos que llevaron a cabo un ataque la semana pasada que mató a dos soldados israelíes e hirió a otros tres. Israel lanzó una amplia operación militar tras el ataque de la semana pasada, mató a ambos agresores, y ordenó a los residentes evacuar el vecindario donde vivían éstos, y cerró caminos de entrada y salida de Hebrón.

La oficina humanitaria de la ONU señaló esta semana que más de 3.000 personas habían sido desplazadas por las fuerzas israelíes, y que los cierres interrumpieron los negocios y el movimiento en toda la ciudad.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, resaltó esta semana que la operación planteaba graves preocupaciones sobre un uso de la fuerza innecesario y desproporcionado. Dijo que declaraciones de altos funcionarios israelíes indicaban que las medidas eran punitivas y estaban diseñadas para infundir miedo, y pidió que se permitiera a los residentes desplazados regresar a casa. "El castigo colectivo es una grave violación del derecho internacional", señaló.